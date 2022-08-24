Семью скандальных южан выдворяют за пределы ХМАО

Власти Югры объявили крестовый поход всем зачинщикам межнациональных конфликтов

25 августа 2022 в 21:23 Размер текста - 17 +

Власти не позволят зачинщикам национальных конфликтов оставаться в ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Муж Раи Мамедовой, оскорбившей русскую нацию, Самир Мамедов будет депортирован за пределы России. Его жену также ждет выдворение из ХМАО. Другой скандалист, устроивший дебош в магазине с выкрикиванием националистических лозунгов, Артур Ильясханов уже покинул Югру. Эти события, по данным URA.RU, стали жесткой реакцией окружного правительства на произошедшие конфликты и теперь лягут в основу национальной политики, которая построится на принципах «нулевой толерантности» к подобным ситуациям. «Самир Мамедов проходит в качестве фигуранта по уголовному делу своей супруги. Ранее суд признал его виновным в распространении экстремистской символики в социальных сетях. Он подлежит депортации в Азербайджан. Его супруга сама намерена сменить место жительство после окончания расследования уголовного дела и оглашения приговора суда», — сообщил источник URA.RU в силовых структурах. Он также добавил, что в Нижневартовск приезжала мать Ильясханова и забрала сына после 15-суточного ареста в Дагестан. Азербайджанская диаспора приняла ряд мер для профилактики межнациональных конфликтов Фото: Анна Майорова © URA.RU В диаспоре азербайджанцев Сургута и чечено-ингушской диаспоре Нижневартовска подтвердили эту информацию. «По моему мнению, они [семья Мамедовых] понимают, что дальше им будет тяжело жить в Югре и знают, какое к ним будет отношение. Насколько я знаю, они намерены переехать отсюда, мы их в этом решении поддерживаем», — заявил и. о. руководителя национально-культурной автономии азербайджанцев в Сургуте Амил Аббасов. «Ильясханов уехал из Югры. Он хоть никакого отношения к чеченцам не имеет, тем не менее, какой бы он национальности не был, мы вмешались, так как живем в одном городе и не позволим нарушать наши законы, обычаи, традиции, этим мы будем заниматься. Сам Ильясханов дал большой урок другим, таких людей мы не приветствуем», — сказал руководитель городской общественной организации «чечено-ингушский культурный центр «Вайнах наш Народ» Якуб Инаркаев. Источник URA.RU, близкий к окружному правительству, сообщил, что вынужденная миграция Мамедовых и Ильясханова является реакцией региональных властей на произошедшие конфликты, и теперь она будет являться приоритетом в области национальной политики. «Кратко нынешнюю позицию югорского правительства можно сформулировать в выражении — таким не место в Югре. Под это определение попадают лица, нарушающие элементарные правила поведения в обществе, проявляющие неуважение к культурным ценностям и традициям многонационального народа России, попирающие принципы уважительного добрососедства, исторически сформировавшиеся в Югре. Также к этому перечню отнесены те, кто ставит собственную этническую принадлежность выше любой другой, вне зависимости от национальности нарушителя», — рассказал инсайдер. Руководитель региональной общественной организации «Общество русской культуры» Ярослав Соловьев считает, что национальная политика в регионе в отношении возмутителей спокойствия должна осуществляться с помощью мер административного и уголовного воздействия, установленных законом. А также за счет всестороннего порицания таких инцидентов, как национальных объединений, так и общественности. «Те люди, которые агрессивно себя ведут, ведут себя неподобающе в гражданском обществе, должны покидать нашу страну и ехать к себе домой. Если же это граждане России, то они также должны покинуть наш регион и ехать к себе на родину. В любом случае, меры административного воздействия и общественного порицания должны распространяться на таких людей», — заявил Соловьев. После освобождения из-под ареста Артур Ильясханов покинул регион, также намерены поступить Мамедовы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Источник URA.RU в руководстве одного из крупных муниципалитетов ХМАО сообщил, что в югорские мэрии из окружного департамента внутренней политики пришло указание о необходимости более плотной работы с диаспорами. «При возникновении подобных инцидентов главы диаспор должны занимать активную роль в урегулировании конфликтов. Нарушители спокойствия должны быть проинформированы о том, что им следует покинуть пределы региона, а диаспора при необходимости должна оказать им в этом содействие», — рассказал собеседник агентства. И.о. руководителя национально-культурной автономии азербайджанцев в Сургуте Амил Аббасов в разговоре с URA.RU рассказал, что в диаспоре были сделаны выводы после скандала с семьей Мамедовых. «Глядя на ситуацию, мы приняли решение и проводим профилактическую работу: ведем разъяснительную работу об ответственности, в том числе уголовной, также будем информировать о подобных инцидентах СМИ Азербайджана, чтобы подобные действия не оставались там незамеченными. Те лица, которые могут себе позволить совершить преступление, у нас будут нежелательными для контактов, встреч. Таким образом человек будет чувствовать общественное воздействие, которое отрицательно относится к таким вещам. Также усиливаем работу с молодежью» По оценке экспертов, власти Югры стремятся сформировать отечественный аналог западной «культуры отмены», когда любое пренебрежение общепринятыми в регионе нормами поведения будет иметь последствия в зависимости от тяжести проступка — от общественного порицания и вплоть до депортации. «Если ситуация дошла до точки кипения, конечно, действия власти по выдавливанию нежелательных элементов вполне оправданы. Лучше постараться сделать так, чтобы тот или иной персонаж уехал либо из региона, либо из страны, чем потом иметь проблемы с межнациональными волнениями, как это было, например, в Кондопоге или еще где-то», — прокомментировал корреспонденту агентства директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Эксперты считают, что власти должны обеспечить чувство социальной справедливости в межнациональных отношений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков в разговоре с URA.RU отметил, что у населения есть запрос на социальную справедливость и властям необходимо уметь регулировать столь сложную сферу, как межнациональные отношения для формирования доверия у населения. «У людей есть запрос на то, чтобы власть помогала в снятии напряжении вокруг межнациональных конфликтов. Чтобы все органы власти работали в этом направлении эффективно. Большая часть нагрузки ложится, конечно, на силовиков, они должны предотвращать и расследовать подобные преступления. Но и профилактика тоже должна быть. В органах госвласти есть структуры, отвечающие за национальную политику, которые должны взаимодействовать с диаспорами. В любом случае, обычным людям необходима уверенность, что любой межнациональный конфликт не будет замалчиваться, а решится, при этом виновные понесут наказание», — считает эксперт. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО лишь подтвердили факт сотрудничества окружных властей с национальными общественными объединениями, работающими в Югре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Муж Раи Мамедовой, оскорбившей русскую нацию, Самир Мамедов будет депортирован за пределы России. Его жену также ждет выдворение из ХМАО. Другой скандалист, устроивший дебош в магазине с выкрикиванием националистических лозунгов, Артур Ильясханов уже покинул Югру. Эти события, по данным URA.RU, стали жесткой реакцией окружного правительства на произошедшие конфликты и теперь лягут в основу национальной политики, которая построится на принципах «нулевой толерантности» к подобным ситуациям. «Самир Мамедов проходит в качестве фигуранта по уголовному делу своей супруги. Ранее суд признал его виновным в распространении экстремистской символики в социальных сетях. Он подлежит депортации в Азербайджан. Его супруга сама намерена сменить место жительство после окончания расследования уголовного дела и оглашения приговора суда», — сообщил источник URA.RU в силовых структурах. Он также добавил, что в Нижневартовск приезжала мать Ильясханова и забрала сына после 15-суточного ареста в Дагестан. В диаспоре азербайджанцев Сургута и чечено-ингушской диаспоре Нижневартовска подтвердили эту информацию. «По моему мнению, они [семья Мамедовых] понимают, что дальше им будет тяжело жить в Югре и знают, какое к ним будет отношение. Насколько я знаю, они намерены переехать отсюда, мы их в этом решении поддерживаем», — заявил и. о. руководителя национально-культурной автономии азербайджанцев в Сургуте Амил Аббасов. «Ильясханов уехал из Югры. Он хоть никакого отношения к чеченцам не имеет, тем не менее, какой бы он национальности не был, мы вмешались, так как живем в одном городе и не позволим нарушать наши законы, обычаи, традиции, этим мы будем заниматься. Сам Ильясханов дал большой урок другим, таких людей мы не приветствуем», — сказал руководитель городской общественной организации «чечено-ингушский культурный центр «Вайнах наш Народ» Якуб Инаркаев. Источник URA.RU, близкий к окружному правительству, сообщил, что вынужденная миграция Мамедовых и Ильясханова является реакцией региональных властей на произошедшие конфликты, и теперь она будет являться приоритетом в области национальной политики. «Кратко нынешнюю позицию югорского правительства можно сформулировать в выражении — таким не место в Югре. Под это определение попадают лица, нарушающие элементарные правила поведения в обществе, проявляющие неуважение к культурным ценностям и традициям многонационального народа России, попирающие принципы уважительного добрососедства, исторически сформировавшиеся в Югре. Также к этому перечню отнесены те, кто ставит собственную этническую принадлежность выше любой другой, вне зависимости от национальности нарушителя», — рассказал инсайдер. Руководитель региональной общественной организации «Общество русской культуры» Ярослав Соловьев считает, что национальная политика в регионе в отношении возмутителей спокойствия должна осуществляться с помощью мер административного и уголовного воздействия, установленных законом. А также за счет всестороннего порицания таких инцидентов, как национальных объединений, так и общественности. «Те люди, которые агрессивно себя ведут, ведут себя неподобающе в гражданском обществе, должны покидать нашу страну и ехать к себе домой. Если же это граждане России, то они также должны покинуть наш регион и ехать к себе на родину. В любом случае, меры административного воздействия и общественного порицания должны распространяться на таких людей», — заявил Соловьев. Источник URA.RU в руководстве одного из крупных муниципалитетов ХМАО сообщил, что в югорские мэрии из окружного департамента внутренней политики пришло указание о необходимости более плотной работы с диаспорами. «При возникновении подобных инцидентов главы диаспор должны занимать активную роль в урегулировании конфликтов. Нарушители спокойствия должны быть проинформированы о том, что им следует покинуть пределы региона, а диаспора при необходимости должна оказать им в этом содействие», — рассказал собеседник агентства. И.о. руководителя национально-культурной автономии азербайджанцев в Сургуте Амил Аббасов в разговоре с URA.RU рассказал, что в диаспоре были сделаны выводы после скандала с семьей Мамедовых. «Глядя на ситуацию, мы приняли решение и проводим профилактическую работу: ведем разъяснительную работу об ответственности, в том числе уголовной, также будем информировать о подобных инцидентах СМИ Азербайджана, чтобы подобные действия не оставались там незамеченными. Те лица, которые могут себе позволить совершить преступление, у нас будут нежелательными для контактов, встреч. Таким образом человек будет чувствовать общественное воздействие, которое отрицательно относится к таким вещам. Также усиливаем работу с молодежью» По оценке экспертов, власти Югры стремятся сформировать отечественный аналог западной «культуры отмены», когда любое пренебрежение общепринятыми в регионе нормами поведения будет иметь последствия в зависимости от тяжести проступка — от общественного порицания и вплоть до депортации. «Если ситуация дошла до точки кипения, конечно, действия власти по выдавливанию нежелательных элементов вполне оправданы. Лучше постараться сделать так, чтобы тот или иной персонаж уехал либо из региона, либо из страны, чем потом иметь проблемы с межнациональными волнениями, как это было, например, в Кондопоге или еще где-то», — прокомментировал корреспонденту агентства директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков в разговоре с URA.RU отметил, что у населения есть запрос на социальную справедливость и властям необходимо уметь регулировать столь сложную сферу, как межнациональные отношения для формирования доверия у населения. «У людей есть запрос на то, чтобы власть помогала в снятии напряжении вокруг межнациональных конфликтов. Чтобы все органы власти работали в этом направлении эффективно. Большая часть нагрузки ложится, конечно, на силовиков, они должны предотвращать и расследовать подобные преступления. Но и профилактика тоже должна быть. В органах госвласти есть структуры, отвечающие за национальную политику, которые должны взаимодействовать с диаспорами. В любом случае, обычным людям необходима уверенность, что любой межнациональный конфликт не будет замалчиваться, а решится, при этом виновные понесут наказание», — считает эксперт. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО лишь подтвердили факт сотрудничества окружных властей с национальными общественными объединениями, работающими в Югре.