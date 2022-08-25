25 августа 2022
24 августа 2022

В районе ХМАО ввели режим ЧС из-за лесного пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Малиновке. Курган, пожар, задымление, огонь, лесной пожар, смог , дым, трава
В Березовском районе ввели режим ЧС из-за пожаров Фото:

Из-за возобновления лесных пожаров в Березовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом рассказали в пресс-службе Природнадзора ХМАО.

«В связи со сложной лесопожарной обстановкой, на территории Березовского муниципального района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима ЧС и особого противопожарного режима предусмотрена частью 3 статьи 8.32 КоАП РФ:»

В природнадзоре добавили, что на территории ХМАО по-прежнему продолжает действовать особый противопожарный режим, который запрещает посещать жителям леса. В случае нарушения запрета предусмотрен штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей. Вместе с этим запрещено использовать открытый огонь, охотится и рыбачить в поймах крупных рек.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отменили режим ЧС, но ввели особый противопожарный режим. Однако из-за возникновения новых случаев возгорания в округ вновь вызывают противопожарный десант из Екатеринбурга.

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Из-за возобновления лесных пожаров в Березовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом рассказали в пресс-службе Природнадзора ХМАО. «В связи со сложной лесопожарной обстановкой, на территории Березовского муниципального района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима ЧС и особого противопожарного режима предусмотрена частью 3 статьи 8.32 КоАП РФ:» В природнадзоре добавили, что на территории ХМАО по-прежнему продолжает действовать особый противопожарный режим, который запрещает посещать жителям леса. В случае нарушения запрета предусмотрен штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей. Вместе с этим запрещено использовать открытый огонь, охотится и рыбачить в поймах крупных рек. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отменили режим ЧС, но ввели особый противопожарный режим. Однако из-за возникновения новых случаев возгорания в округ вновь вызывают противопожарный десант из Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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