В районе ХМАО ввели режим ЧС из-за лесного пожара

В Березовском районе ввели режим ЧС из-за пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за возобновления лесных пожаров в Березовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом рассказали в пресс-службе Природнадзора ХМАО.

«В связи со сложной лесопожарной обстановкой, на территории Березовского муниципального района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима ЧС и особого противопожарного режима предусмотрена частью 3 статьи 8.32 КоАП РФ:»

В природнадзоре добавили, что на территории ХМАО по-прежнему продолжает действовать особый противопожарный режим, который запрещает посещать жителям леса. В случае нарушения запрета предусмотрен штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей. Вместе с этим запрещено использовать открытый огонь, охотится и рыбачить в поймах крупных рек.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отменили режим ЧС, но ввели особый противопожарный режим. Однако из-за возникновения новых случаев возгорания в округ вновь вызывают противопожарный десант из Екатеринбурга.