27 августа 2022
26 августа 2022
25 августа 2022

В ХМАО на обочине дороги нашли сбитого волка

© Служба новостей «URA.RU»
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Центре по реабилитации хищных животных «Холзан». Свердловская область, Кашино, лес, волки, дикие животные
В Сургутском районе на обочине дороги нашли сбитого волка Фото:

Вахтовик из ХМАО заснял на видео сбитого на дороге волка в Сургутском районе. Об этом сообщается в telegram-канале «Сургутнефтегаз».

«Сбили волка на трассе Нижний Сортым — Ай Пим, в 10 км от п. Нижнесортымский», — сообщается в Telegram. Автор видео думал, что это лиса, но подойдя ближе решил, что это волк.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО планировали вылечить сбитого сокола. Спасти птицу не удалось.

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Вахтовик из ХМАО заснял на видео сбитого на дороге волка в Сургутском районе. Об этом сообщается в telegram-канале «Сургутнефтегаз». «Сбили волка на трассе Нижний Сортым — Ай Пим, в 10 км от п. Нижнесортымский», — сообщается в Telegram. Автор видео думал, что это лиса, но подойдя ближе решил, что это волк. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО планировали вылечить сбитого сокола. Спасти птицу не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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