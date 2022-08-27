В ХМАО на обочине дороги нашли сбитого волка

В Сургутском районе на обочине дороги нашли сбитого волка Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вахтовик из ХМАО заснял на видео сбитого на дороге волка в Сургутском районе. Об этом сообщается в telegram-канале «Сургутнефтегаз».

«Сбили волка на трассе Нижний Сортым — Ай Пим, в 10 км от п. Нижнесортымский», — сообщается в Telegram. Автор видео думал, что это лиса, но подойдя ближе решил, что это волк.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО планировали вылечить сбитого сокола. Спасти птицу не удалось.