29 августа 2022

Свердловский завод оштрафовали на 20 тысяч за отравление воздуха

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественный запуск нового доменного цеха №7 на ЕВРАЗ НТМК. Нижний Тагил. Свердловская область, раскаленный металл, черная металлургия, домна, евраз нтмк
«Евраз НТМК» привлекли к ответственности за загрязнение воздуха Фото:

Нижнетагильский металлургический комбинат (ЕВРАЗ НТМК) обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за загрязнение воздуха. Соответствующее и решение Тагилстроевского районного суда вступило в законную силу, сообщает Свердловский облсуд.

«В ходе лабораторных исследований отобранных проб было выявлено среднесуточное превышение предельно-допустимых концентраций по бензапирену в 1,7 раза в охранной зоне в районе Балакинской лесобазы. Доказательств проведения АО „ЕВРАЗ НТМК“ мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ, позволяющих соблюсти требования ПДК в контрольной точке, суду не представлено», — сообщали в пресс-службе облсуда.

Отмечается, что защитник комбината обратился с жалобой в облсуд, сочтя недоказанной вину общества в загрязнении воздуха. «Нахождение иных предприятий, оказывающих воздействие на атмосферный воздух в контрольной точке, не опровергает административного правонарушения обществом», — отметили в суде.

URA.RU обратилось в пресс-службу «Евраз-НТМК» для получения комментария по данной теме. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее агентство сообщало, что в Нижнем Тагиле металлурги усилят контроль за состоянием атмосферы с помощью новой мобильной лаборатории. Современный микроавтобус оснащен аппаратурой, которая будет забирать пробы воздуха, анализировать их на содержание 16 веществ, а затем фиксировать результат с помощью компьютера. Ежемесячно эти данные будут направляться в Роспотребнадзор.

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Нижнетагильский металлургический комбинат (ЕВРАЗ НТМК) обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за загрязнение воздуха. Соответствующее и решение Тагилстроевского районного суда вступило в законную силу, сообщает Свердловский облсуд. «В ходе лабораторных исследований отобранных проб было выявлено среднесуточное превышение предельно-допустимых концентраций по бензапирену в 1,7 раза в охранной зоне в районе Балакинской лесобазы. Доказательств проведения АО „ЕВРАЗ НТМК“ мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ, позволяющих соблюсти требования ПДК в контрольной точке, суду не представлено», — сообщали в пресс-службе облсуда. Отмечается, что защитник комбината обратился с жалобой в облсуд, сочтя недоказанной вину общества в загрязнении воздуха. «Нахождение иных предприятий, оказывающих воздействие на атмосферный воздух в контрольной точке, не опровергает административного правонарушения обществом», — отметили в суде. URA.RU обратилось в пресс-службу «Евраз-НТМК» для получения комментария по данной теме. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство сообщало, что в Нижнем Тагиле металлурги усилят контроль за состоянием атмосферы с помощью новой мобильной лаборатории. Современный микроавтобус оснащен аппаратурой, которая будет забирать пробы воздуха, анализировать их на содержание 16 веществ, а затем фиксировать результат с помощью компьютера. Ежемесячно эти данные будут направляться в Роспотребнадзор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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