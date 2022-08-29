Пермских чиновников будут наказывать за игнорирование в соцсетях

30 августа 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

Хуже всего реагирует на проблемы жителей администрация Чусового Фото: Владимир Андреев © URA.RU При оценке работы муниципалитетов в социальных сетях будут штрафовать за ситуации, когда они будут игнорировать сообщения о проблемах в местных пабликах. Причем во всех, не только связанных с местными властями. Об этом заявила руководитель «Центра управления регионом» Екатерина Набатова на заседании совета глав Пермского края 30 августа. Трансляция заседания проходила на странице в социальной сети «ВКонтакте» «Пермский край». «Обращаю ваше внимание, оценка обратной связи во втором полугодии 2022 года претерпит серьезные изменения. Будут сниматься баллы за высокий процент возвратов на доработку и отказов от отработки инцидента в официальных и неофициальных пабликах», — отметила Набатова. Аутсайдером здесь является Чусовской округ. Местные чиновники, случается, могут оставить проблему без ответа. «Прошу главу обратить на это внимание. Вы уже в оранжевой зоне (зона риска — ред.) по обратной связи», — заявила Екатерина Набатова. Рейтинг работы муниципалитетов в соцсетях составляется дважды в год по методике пермского ЦУР. Ранее URA.RU сообщало, что ЦУР скоро будет оценивать работу пермских министерств в соцсетях. А глава Пермского района Владмир Цветов является самым человечным чиновником.

При оценке работы муниципалитетов в социальных сетях будут штрафовать за ситуации, когда они будут игнорировать сообщения о проблемах в местных пабликах. Причем во всех, не только связанных с местными властями. Об этом заявила руководитель «Центра управления регионом» Екатерина Набатова на заседании совета глав Пермского края 30 августа. Трансляция заседания проходила на странице в социальной сети «ВКонтакте» «Пермский край». «Обращаю ваше внимание, оценка обратной связи во втором полугодии 2022 года претерпит серьезные изменения. Будут сниматься баллы за высокий процент возвратов на доработку и отказов от отработки инцидента в официальных и неофициальных пабликах», — отметила Набатова. Аутсайдером здесь является Чусовской округ. Местные чиновники, случается, могут оставить проблему без ответа. «Прошу главу обратить на это внимание. Вы уже в оранжевой зоне (зона риска — ред.) по обратной связи», — заявила Екатерина Набатова. Рейтинг работы муниципалитетов в соцсетях составляется дважды в год по методике пермского ЦУР. Ранее URA.RU сообщало, что ЦУР скоро будет оценивать работу пермских министерств в соцсетях. А глава Пермского района Владмир Цветов является самым человечным чиновником.