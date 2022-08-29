Пермского мэра похвалили за человеческое общение с жителями

Одним из лидеров среди пермских муниципалитетов по качеству ведения соцсетей стал глава Пермского района Владимир Цветов. В ходе заседания совета глав 30 августа руководитель «Центра управления регионом» Екатерина Набатова назвала его примером живого общения с жителями. Трансляция заседания проходила на странице в социальной сети «ВКонтакте» «Пермский край».
«Хороший пример живого языка: личная страница главы Пермского муниципального округа. Владимир Цветов умеет рассказывать о своей ежедневной работе с уместным юмором и без чиновничьих канцеляризмов», — отметила Набатова.
Она привела в пример пост, который в ЦУР между собой называют «пост про шанежки». Это отчет Цветова об общении с советом ветеранов. «Кратко итоги: 5 недель, 149 вопросов о развитии территории, которые мы все взяли в работу, 25 первичных организаций совета ветеранов, шанежек и пирогов — без счету», — писал глава Пермского района.
В общем рейтинге работы органов местного самоуправления в соцсетях Пермский район занимает 11 место. Рейтинг работы муниципалитетов в соцсетях составляется дважды в год по методике пермского ЦУР. Ранее URA.RU сообщало, что по аналогичной методике ЦУР будет оценивать и работу пермских министерств.
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