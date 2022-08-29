Пермские мэры перестали хамить в соцсетях

30 августа 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

Исключением является Чусовой Фото: Владимир Андреев © URA.RU По итогам ежегодного рейтинга качества работы муниципалитетов в социальных сетях в первом полугодии 2022 года специалисты пермского «Центра управления регионом» зафиксировали, что специалисты, которые ведут аккаунты и страницы администраций и глав, перестали грубить в ответах. Об этом URA.RU рассказала руководитель «Центра управления регионом» Екатерина Набатова после заседания совета глав Пермского края 30 августа, где она презентовала рейтинг работы территорий в соцсетях. «Несмотря на общее снижение баллов муниципалитетам за качество ответов, отметим, что грубые ошибки „хамство и грубость“ в ответах специалистов более не фиксируются», — отметила она. Единственное исключение — Чусовской округ. Там для специалистов администрации «уважение и эмпатия пока остаются зоной роста», сообщили URA.RU в ЦУР. Самые распространенные ошибки при коммуникации, по словам Екатерины Набатовой, это нехватка информации в ответах на вопросы жителей. Например, не указаны сроки, контакты ответственных, предпринимаемые меры для решения проблемы. Также специалисты не могут уйти от использования шаблонных фраз. При этом местные власти отказались от публикации пресс-релизов в качестве постов. И выработали живой язык. Авторы стараются делить текст на абзацы, писать короче, используют эмодзи. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермским мэрам поставили важную задачу по ведению соцсетей и обещали наказывать за игнорирование жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По итогам ежегодного рейтинга качества работы муниципалитетов в социальных сетях в первом полугодии 2022 года специалисты пермского «Центра управления регионом» зафиксировали, что специалисты, которые ведут аккаунты и страницы администраций и глав, перестали грубить в ответах. Об этом URA.RU рассказала руководитель «Центра управления регионом» Екатерина Набатова после заседания совета глав Пермского края 30 августа, где она презентовала рейтинг работы территорий в соцсетях. «Несмотря на общее снижение баллов муниципалитетам за качество ответов, отметим, что грубые ошибки „хамство и грубость“ в ответах специалистов более не фиксируются», — отметила она. Единственное исключение — Чусовской округ. Там для специалистов администрации «уважение и эмпатия пока остаются зоной роста», сообщили URA.RU в ЦУР. Самые распространенные ошибки при коммуникации, по словам Екатерины Набатовой, это нехватка информации в ответах на вопросы жителей. Например, не указаны сроки, контакты ответственных, предпринимаемые меры для решения проблемы. Также специалисты не могут уйти от использования шаблонных фраз. При этом местные власти отказались от публикации пресс-релизов в качестве постов. И выработали живой язык. Авторы стараются делить текст на абзацы, писать короче, используют эмодзи. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермским мэрам поставили важную задачу по ведению соцсетей и обещали наказывать за игнорирование жителей.