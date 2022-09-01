Макрон назвал главных союзников России в борьбе с Западом

Макрон назвал главных союзников России в борьбе с Западом

01 сентября 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Значительная часть населения мира не поддержала действия Запада против РФ, заявил Эмманюэль Макрон Фото: Личная страница Эмманюэля Макрона в социальных сетях Страны Африки, Азии и Латинской Америки не поддерживают Запад в борьбе с Россией. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе выступления перед послами страны. «Следует отдать себе отчет в том, что многие страны заняли нейтральную позицию. В странах Африки, Азии и Латинской Америки нам говорят, что это региональный конфликт, последствия которого они испытывают на себе, не понимая, почему. С точки зрения демографии эти страны представляют значительную часть населения мира», — приводит слова Макрона телеканал France 24. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поехал в турне по Африке, пишет RT. Он посетил Уганду, Эфиопию, республику Конго и Египет. Американская пресса активно освещала это событие и пришла к выводу, что США уступают Африку России. Китай в свою очередь решил принять участие в военных учениях с Россией. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что антироссийские действия Запада приносят страдания всему миру.

Страны Африки, Азии и Латинской Америки не поддерживают Запад в борьбе с Россией. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе выступления перед послами страны. «Следует отдать себе отчет в том, что многие страны заняли нейтральную позицию. В странах Африки, Азии и Латинской Америки нам говорят, что это региональный конфликт, последствия которого они испытывают на себе, не понимая, почему. С точки зрения демографии эти страны представляют значительную часть населения мира», — приводит слова Макрона телеканал France 24. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поехал в турне по Африке, пишет RT. Он посетил Уганду, Эфиопию, республику Конго и Египет. Американская пресса активно освещала это событие и пришла к выводу, что США уступают Африку России. Китай в свою очередь решил принять участие в военных учениях с Россией. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что антироссийские действия Запада приносят страдания всему миру.