Макрон назвал главных союзников России в борьбе с Западом

Макрон назвал главных союзников России в борьбе с Западом
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Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
Значительная часть населения мира не поддержала действия Запада против РФ, заявил Эмманюэль Макрон Фото:

Страны Африки, Азии и Латинской Америки не поддерживают Запад в борьбе с Россией. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе выступления перед послами страны.

«Следует отдать себе отчет в том, что многие страны заняли нейтральную позицию. В странах Африки, Азии и Латинской Америки нам говорят, что это региональный конфликт, последствия которого они испытывают на себе, не понимая, почему. С точки зрения демографии эти страны представляют значительную часть населения мира», — приводит слова Макрона телеканал France 24.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поехал в турне по Африке, пишет RT. Он посетил Уганду, Эфиопию, республику Конго и Египет. Американская пресса активно освещала это событие и пришла к выводу, что США уступают Африку России. Китай в свою очередь решил принять участие в военных учениях с Россией. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что антироссийские действия Запада приносят страдания всему миру.

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Страны Африки, Азии и Латинской Америки не поддерживают Запад в борьбе с Россией. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе выступления перед послами страны. «Следует отдать себе отчет в том, что многие страны заняли нейтральную позицию. В странах Африки, Азии и Латинской Америки нам говорят, что это региональный конфликт, последствия которого они испытывают на себе, не понимая, почему. С точки зрения демографии эти страны представляют значительную часть населения мира», — приводит слова Макрона телеканал France 24. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поехал в турне по Африке, пишет RT. Он посетил Уганду, Эфиопию, республику Конго и Египет. Американская пресса активно освещала это событие и пришла к выводу, что США уступают Африку России. Китай в свою очередь решил принять участие в военных учениях с Россией. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что антироссийские действия Запада приносят страдания всему миру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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