Президент Аргентины: от санкций против РФ страдают все страны

Большинство стран мира, особенно в Латинской Америке и Африке страдают от санкций, введенных против России из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.
«Страны периферии, как страны Америки и Африки, сильно страдают от последствий этой войны, от экономических санкций в отношении России страдаем все мы», — сказал президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью испанской корпорации Radio y Televisión Española после встречи с премьером Испании Педро Санчесом и королем Филиппом VI в Мадриде.
Он добавил, что конфликт на Украине ставит под угрозу, в первую очередь «продовольственную и энергетическую безопасность». По его мнению, последствия, которые коснулись, в частности роста цен на продовольственные товары «ставят нас в очень сложную ситуацию», — заключил глава Аргентины.
Страны запада начали вводить масштабные антироссийские санкции против РФ в связи с началом спецоперации на Украине. Однако негативные последствия этих ограничений, такие как рост цен и инфляции, нарушение логистических связей, наблюдаются в самих западных государствах.
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Большинство стран мира, особенно в Латинской Америке и Африке страдают от санкций, введенных против России из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес. «Страны периферии, как страны Америки и Африки, сильно страдают от последствий этой войны, от экономических санкций в отношении России страдаем все мы», — сказал президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью испанской корпорации Radio y Televisión Española после встречи с премьером Испании Педро Санчесом и королем Филиппом VI в Мадриде. Он добавил, что конфликт на Украине ставит под угрозу, в первую очередь «продовольственную и энергетическую безопасность». По его мнению, последствия, которые коснулись, в частности роста цен на продовольственные товары «ставят нас в очень сложную ситуацию», — заключил глава Аргентины. Страны запада начали вводить масштабные антироссийские санкции против РФ в связи с началом спецоперации на Украине. Однако негативные последствия этих ограничений, такие как рост цен и инфляции, нарушение логистических связей, наблюдаются в самих западных государствах.