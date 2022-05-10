Президент Аргентины: от санкций против РФ страдают все страны

11 мая 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Санкции против России, ставят под угрозу продовольственную безопасность в мире, считает лидер Аргентины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Большинство стран мира, особенно в Латинской Америке и Африке страдают от санкций, введенных против России из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес. «Страны периферии, как страны Америки и Африки, сильно страдают от последствий этой войны, от экономических санкций в отношении России страдаем все мы», — сказал президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью испанской корпорации Radio y Televisión Española после встречи с премьером Испании Педро Санчесом и королем Филиппом VI в Мадриде. Он добавил, что конфликт на Украине ставит под угрозу, в первую очередь «продовольственную и энергетическую безопасность». По его мнению, последствия, которые коснулись, в частности роста цен на продовольственные товары «ставят нас в очень сложную ситуацию», — заключил глава Аргентины. Страны запада начали вводить масштабные антироссийские санкции против РФ в связи с началом спецоперации на Украине. Однако негативные последствия этих ограничений, такие как рост цен и инфляции, нарушение логистических связей, наблюдаются в самих западных государствах. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Большинство стран мира, особенно в Латинской Америке и Африке страдают от санкций, введенных против России из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес. «Страны периферии, как страны Америки и Африки, сильно страдают от последствий этой войны, от экономических санкций в отношении России страдаем все мы», — сказал президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью испанской корпорации Radio y Televisión Española после встречи с премьером Испании Педро Санчесом и королем Филиппом VI в Мадриде. Он добавил, что конфликт на Украине ставит под угрозу, в первую очередь «продовольственную и энергетическую безопасность». По его мнению, последствия, которые коснулись, в частности роста цен на продовольственные товары «ставят нас в очень сложную ситуацию», — заключил глава Аргентины. Страны запада начали вводить масштабные антироссийские санкции против РФ в связи с началом спецоперации на Украине. Однако негативные последствия этих ограничений, такие как рост цен и инфляции, нарушение логистических связей, наблюдаются в самих западных государствах.