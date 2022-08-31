Daily Express: Путин и Цзиньпин готовят жесткий ответ Западу

31 августа 2022 в 20:43 Размер текста - 17 +

Китай и Россия готовят отпор Западу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия и Китай готовят жесткий ответ Западу, планируя собрать 50 000 солдат в течение 48 часов. Об этом сообщает британская газета Daily Express. С 1 по 7 сентября на территории Дальнего Востока России и Японского моря пройдут стратегические командно-штабные учения «Восток-2022». Журналист британской газеты Daily Express считает, что предстоящие учения — это демонстрация тесного военного сотрудничества России и Китая. «Объявленные учения вызвали опасения, что Москва и Пекин могут создать официальный военный альянс. <…> [президент РФ] Владимир Путин и [председатель КНР] Си Цзиньпин посылают зловещую угрозу Западу, готовясь собрать 50 000 солдат в течение 48 часов», — пишет автор материала. Также журналист отмечает, что визит спикера палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси на остров Тайвань объединил глав Китая и России против Запада. Ранее URA.RU сообщало, что Соединенные штаты Америки и страны Евросоюза всерьез опасаются растущего военного сотрудничества России и Китая. «Китайско-российские отношения — это вызов западным государствам».

Россия и Китай готовят жесткий ответ Западу, планируя собрать 50 000 солдат в течение 48 часов. Об этом сообщает британская газета Daily Express. С 1 по 7 сентября на территории Дальнего Востока России и Японского моря пройдут стратегические командно-штабные учения «Восток-2022». Журналист британской газеты Daily Express считает, что предстоящие учения — это демонстрация тесного военного сотрудничества России и Китая. «Объявленные учения вызвали опасения, что Москва и Пекин могут создать официальный военный альянс. <…> [президент РФ] Владимир Путин и [председатель КНР] Си Цзиньпин посылают зловещую угрозу Западу, готовясь собрать 50 000 солдат в течение 48 часов», — пишет автор материала. Также журналист отмечает, что визит спикера палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси на остров Тайвань объединил глав Китая и России против Запада. Ранее URA.RU сообщало, что Соединенные штаты Америки и страны Евросоюза всерьез опасаются растущего военного сотрудничества России и Китая. «Китайско-российские отношения — это вызов западным государствам».