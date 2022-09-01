В Пермском крае пройдет богатырский фестиваль с картошкой и салом

В пермском селе пройдет духовно-исторический фестиваль имени Александра Невского

02 сентября 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

Гостей фестиваля будут угощать белорусским салом с картошкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В пермском селе Лобаново на духовно-историческом фестивале имени Александра Невского гостей приглашают познакомиться с настоящими богатырями и угоститься картошкой с белорусским салом. Информация о предстоящем событии появилась в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». «За годы существования фестиваль стал визитной карточкой села Лобаново, обрел верных друзей и партнеров. Традиционно, 4 сентября, организаторы ждут зрителей и гостей со всего Пермского края, чтобы полюбоваться величественным храмом Александра Невского, которому в 2022 году исполняется 109 лет», — сообщается в посте. Организаторы предлагают гостям поводить хороводы, поглядеть на богатырей русских, послушать песнопения духовные и отведать традиционного угощения фестиваля — печеной картошки с белорусским салом. Также в программе фестиваля — соревнования по гиревому спорту, интерактивная бродилка, тематические мастер-классы и забавы. А представители туриндустрии смогут пообщаться за круглым столом.

В пермском селе Лобаново на духовно-историческом фестивале имени Александра Невского гостей приглашают познакомиться с настоящими богатырями и угоститься картошкой с белорусским салом. Информация о предстоящем событии появилась в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». «За годы существования фестиваль стал визитной карточкой села Лобаново, обрел верных друзей и партнеров. Традиционно, 4 сентября, организаторы ждут зрителей и гостей со всего Пермского края, чтобы полюбоваться величественным храмом Александра Невского, которому в 2022 году исполняется 109 лет», — сообщается в посте. Организаторы предлагают гостям поводить хороводы, поглядеть на богатырей русских, послушать песнопения духовные и отведать традиционного угощения фестиваля — печеной картошки с белорусским салом. Также в программе фестиваля — соревнования по гиревому спорту, интерактивная бродилка, тематические мастер-классы и забавы. А представители туриндустрии смогут пообщаться за круглым столом.