01 сентября 2022

В Пермском крае пройдет богатырский фестиваль с картошкой и салом

В пермском селе пройдет духовно-исторический фестиваль имени Александра Невского
© Служба новостей «URA.RU»
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Импортозамещение. Мясокомбинат Ариант. Челябинск., сало
Гостей фестиваля будут угощать белорусским салом с картошкой Фото:

В пермском селе Лобаново на духовно-историческом фестивале имени Александра Невского гостей приглашают познакомиться с настоящими богатырями и угоститься картошкой с белорусским салом. Информация о предстоящем событии появилась в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«За годы существования фестиваль стал визитной карточкой села Лобаново, обрел верных друзей и партнеров. Традиционно, 4 сентября, организаторы ждут зрителей и гостей со всего Пермского края, чтобы полюбоваться величественным храмом Александра Невского, которому в 2022 году исполняется 109 лет», — сообщается в посте. Организаторы предлагают гостям поводить хороводы, поглядеть на богатырей русских, послушать песнопения духовные и отведать традиционного угощения фестиваля — печеной картошки с белорусским салом.

Также в программе фестиваля — соревнования по гиревому спорту, интерактивная бродилка, тематические мастер-классы и забавы. А представители туриндустрии смогут пообщаться за круглым столом.

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В пермском селе Лобаново на духовно-историческом фестивале имени Александра Невского гостей приглашают познакомиться с настоящими богатырями и угоститься картошкой с белорусским салом. Информация о предстоящем событии появилась в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». «За годы существования фестиваль стал визитной карточкой села Лобаново, обрел верных друзей и партнеров. Традиционно, 4 сентября, организаторы ждут зрителей и гостей со всего Пермского края, чтобы полюбоваться величественным храмом Александра Невского, которому в 2022 году исполняется 109 лет», — сообщается в посте. Организаторы предлагают гостям поводить хороводы, поглядеть на богатырей русских, послушать песнопения духовные и отведать традиционного угощения фестиваля — печеной картошки с белорусским салом. Также в программе фестиваля — соревнования по гиревому спорту, интерактивная бродилка, тематические мастер-классы и забавы. А представители туриндустрии смогут пообщаться за круглым столом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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