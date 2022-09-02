В Британии ждут применения ядерного оружия в ближайшие 10 лет The Times: в Британии ждут применения ядерного оружия в ближайшие 10 лет 02 сентября 2022 в 21:49 Размер текста - 17 + В течение 10 лет начнут применять тактическое ядерное оружие, считает британский парламентарий Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ В ближайшие 10 лет одна из стран мира применит ядерное оружие. Такое заявление сделал высокопоставленный член парламента от консерваторов в беседе с газетой The Times. «Нас ждет очень, очень трудное десятилетие. Наш мир изменится. Я подозреваю, страшно сказать, что в ближайшие десять лет мы увидим тактическое ядерное оружие. Нам нужен еще один Черчилль прямо сейчас», — сказал парламентарий. Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир навсегда должен отказаться от ядерного оружия. Газета The Washington Post написала, что к случайной ядерной войне могут привести действия искусственного интеллекта. В ближайшие 10 лет одна из стран мира применит ядерное оружие. Такое заявление сделал высокопоставленный член парламента от консерваторов в беседе с газетой The Times. «Нас ждет очень, очень трудное десятилетие. Наш мир изменится. Я подозреваю, страшно сказать, что в ближайшие десять лет мы увидим тактическое ядерное оружие. Нам нужен еще один Черчилль прямо сейчас», — сказал парламентарий. Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир навсегда должен отказаться от ядерного оружия. Газета The Washington Post написала, что к случайной ядерной войне могут привести действия искусственного интеллекта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям