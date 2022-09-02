В Британии ждут применения ядерного оружия в ближайшие 10 лет

The Times: в Британии ждут применения ядерного оружия в ближайшие 10 лет
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В течение 10 лет начнут применять тактическое ядерное оружие, считает британский парламентарий Фото:

В ближайшие 10 лет одна из стран мира применит ядерное оружие. Такое заявление сделал высокопоставленный член парламента от консерваторов в беседе с газетой The Times.

«Нас ждет очень, очень трудное десятилетие. Наш мир изменится. Я подозреваю, страшно сказать, что в ближайшие десять лет мы увидим тактическое ядерное оружие. Нам нужен еще один Черчилль прямо сейчас», — сказал парламентарий.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир навсегда должен отказаться от ядерного оружия. Газета The Washington Post написала, что к случайной ядерной войне могут привести действия искусственного интеллекта.

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В ближайшие 10 лет одна из стран мира применит ядерное оружие. Такое заявление сделал высокопоставленный член парламента от консерваторов в беседе с газетой The Times. «Нас ждет очень, очень трудное десятилетие. Наш мир изменится. Я подозреваю, страшно сказать, что в ближайшие десять лет мы увидим тактическое ядерное оружие. Нам нужен еще один Черчилль прямо сейчас», — сказал парламентарий. Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир навсегда должен отказаться от ядерного оружия. Газета The Washington Post написала, что к случайной ядерной войне могут привести действия искусственного интеллекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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