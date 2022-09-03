В Перми открылся спортивный марафон, 4 сентября перекроют центр. Скрин

В Перми из-за спортивного марафона на весь день перекроют центр

04 сентября 2022 в 00:48 Размер текста - 17 +

На Пермский марафон зарегистрировалось более 11 тысяч участников Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми открылось ежегодное спортивное мероприятие Пермский марафон. В течение дня участникам выдавали стартовые пакеты, в полдень прошли детские забеги, а вечером на площадке у «Театра-Театра» выступила группа «Моя Мишель». «4 сентября более 11 тысяч участников из 350 городов России и Белоруссии пробегут по центральным улицам города. Среди участников есть профессионалы, любители и юные спортсмены», — рассказал глава Перми Алексей Демкин в своем telegram-канале. Городские власти напоминают, что в воскресенье центральные улицы будут закрыты для движения транспорта. Ранее URA.RU сообщало, что самому возрастному зарегистрированному участнику Пермского марафона 91 год, а самому юному — всего один. Пермский марафон впервые провели в 2017 году, тогда он приобрел статус международного. В 2021 году событие отменили из-за коронавируса. Для участников соревнования, занявших первое, второе и третье места предусмотрен денежный приз. В этом году общий призовой фонд составит 2,9 млн рублей. Целый день в Перми из-за марафона будет перекрыт центр Пресс-служба администрации Перми

В Перми открылось ежегодное спортивное мероприятие Пермский марафон. В течение дня участникам выдавали стартовые пакеты, в полдень прошли детские забеги, а вечером на площадке у «Театра-Театра» выступила группа «Моя Мишель». «4 сентября более 11 тысяч участников из 350 городов России и Белоруссии пробегут по центральным улицам города. Среди участников есть профессионалы, любители и юные спортсмены», — рассказал глава Перми Алексей Демкин в своем telegram-канале. Городские власти напоминают, что в воскресенье центральные улицы будут закрыты для движения транспорта. Ранее URA.RU сообщало, что самому возрастному зарегистрированному участнику Пермского марафона 91 год, а самому юному — всего один. Пермский марафон впервые провели в 2017 году, тогда он приобрел статус международного. В 2021 году событие отменили из-за коронавируса. Для участников соревнования, занявших первое, второе и третье места предусмотрен денежный приз. В этом году общий призовой фонд составит 2,9 млн рублей.