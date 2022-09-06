Иммунолог Крючков: COVID нашел лазейку, которая влияет на его распространение

07 сентября 2022 в 07:37 Размер текста - 17 +

На распространение COVID влияет как высокая, так и низкая температуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 COVID нашел лазейку, благодаря которой он может быстрее распространяться — низкая температура и влажность. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. «Когда заметно снижаются среднедневные температуры, меняются инсоляция (облучение поверхности солнечными лучами прим. ред.) и влажность, у вируса появляется „лазейка“, возможность активнее распространяться, он лучше выживает. На холоде меняются свойства аэрозоля, который инфицированные люди выделяют при чихании и кашле, из-за этого увеличивается вероятность распространения инфекции, соответственно, больше вероятность заразиться», — пояснил он в интервью радио Sputnik. Но, по словам иммунолога, на распространение инфекции влияет не только низкая температура, но и высокая. Например, в жарких странах с хорошей инсоляцией также наблюдается вспышка коронавирусной инфекции. Крючков пояснил, что большую часть времени люди проводят в закрытых помещениях — под обогревателями или кондиционерами. И это напрямую влияет на распространение коронавируса. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России замедляются темпы роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Также, URA.RU сообщало, что Китай и Россия откроют свои границы друг для друга, несмотря на COVID.

COVID нашел лазейку, благодаря которой он может быстрее распространяться — низкая температура и влажность. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. «Когда заметно снижаются среднедневные температуры, меняются инсоляция (облучение поверхности солнечными лучами прим. ред.) и влажность, у вируса появляется „лазейка“, возможность активнее распространяться, он лучше выживает. На холоде меняются свойства аэрозоля, который инфицированные люди выделяют при чихании и кашле, из-за этого увеличивается вероятность распространения инфекции, соответственно, больше вероятность заразиться», — пояснил он в интервью радио Sputnik. Но, по словам иммунолога, на распространение инфекции влияет не только низкая температура, но и высокая. Например, в жарких странах с хорошей инсоляцией также наблюдается вспышка коронавирусной инфекции. Крючков пояснил, что большую часть времени люди проводят в закрытых помещениях — под обогревателями или кондиционерами. И это напрямую влияет на распространение коронавируса. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России замедляются темпы роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Также, URA.RU сообщало, что Китай и Россия откроют свои границы друг для друга, несмотря на COVID.