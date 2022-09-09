В ЯНАО семья оказалась без отопления в расселенном доме

10 сентября 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

В Лабытнанги семья проживает в доме, по документам числящимся расселенным Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Лабытнанги в соцсети «ВКонтакте» пожаловались на то, что в их доме по адресу Строителей, 9 не включено отопление. В ответ администрация города разместила под постом в группе «Лабытнанги Info» комментарий, что дом является расселенным. «Дом расселен, проживает 1 семья. Контур целостности системы теплоснабжения нарушен, в связи с демонтажем отопительных приборов и трубопроводов в расселенных квартирах. УК в понедельник рассмотрит варианты решения проблемы», — ответила на жалобу жителей УЖКХ Администрации города Лабытнанги. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Лабытнанги с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что власти Лабытнанги не успели в обещанный срок расселить аварийные дома. Новые дома не были введены в эксплуатацию.

Жители Лабытнанги в соцсети «ВКонтакте» пожаловались на то, что в их доме по адресу Строителей, 9 не включено отопление. В ответ администрация города разместила под постом в группе «Лабытнанги Info» комментарий, что дом является расселенным. «Дом расселен, проживает 1 семья. Контур целостности системы теплоснабжения нарушен, в связи с демонтажем отопительных приборов и трубопроводов в расселенных квартирах. УК в понедельник рассмотрит варианты решения проблемы», — ответила на жалобу жителей УЖКХ Администрации города Лабытнанги. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Лабытнанги с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что власти Лабытнанги не успели в обещанный срок расселить аварийные дома. Новые дома не были введены в эксплуатацию.