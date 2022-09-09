09 сентября 2022
08 сентября 2022

В ЯНАО семья оказалась без отопления в расселенном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды ПГТ Пойковский, расселенный дом, дом под снос
В Лабытнанги семья проживает в доме, по документам числящимся расселенным Фото:

Жители Лабытнанги в соцсети «ВКонтакте» пожаловались на то, что в их доме по адресу Строителей, 9 не включено отопление. В ответ администрация города разместила под постом в группе «Лабытнанги Info» комментарий, что дом является расселенным.

«Дом расселен, проживает 1 семья. Контур целостности системы теплоснабжения нарушен, в связи с демонтажем отопительных приборов и трубопроводов в расселенных квартирах. УК в понедельник рассмотрит варианты решения проблемы», — ответила на жалобу жителей УЖКХ Администрации города Лабытнанги.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Лабытнанги с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что власти Лабытнанги не успели в обещанный срок расселить аварийные дома. Новые дома не были введены в эксплуатацию.

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Жители Лабытнанги в соцсети «ВКонтакте» пожаловались на то, что в их доме по адресу Строителей, 9 не включено отопление. В ответ администрация города разместила под постом в группе «Лабытнанги Info» комментарий, что дом является расселенным. «Дом расселен, проживает 1 семья. Контур целостности системы теплоснабжения нарушен, в связи с демонтажем отопительных приборов и трубопроводов в расселенных квартирах. УК в понедельник рассмотрит варианты решения проблемы», — ответила на жалобу жителей УЖКХ Администрации города Лабытнанги. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Лабытнанги с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что власти Лабытнанги не успели в обещанный срок расселить аварийные дома. Новые дома не были введены в эксплуатацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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