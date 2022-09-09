В ЯНАО семья оказалась без отопления в расселенном доме

Жители Лабытнанги в соцсети «ВКонтакте» пожаловались на то, что в их доме по адресу Строителей, 9 не включено отопление. В ответ администрация города разместила под постом в группе «Лабытнанги Info» комментарий, что дом является расселенным.
«Дом расселен, проживает 1 семья. Контур целостности системы теплоснабжения нарушен, в связи с демонтажем отопительных приборов и трубопроводов в расселенных квартирах. УК в понедельник рассмотрит варианты решения проблемы», — ответила на жалобу жителей УЖКХ Администрации города Лабытнанги.
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Лабытнанги с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что власти Лабытнанги не успели в обещанный срок расселить аварийные дома. Новые дома не были введены в эксплуатацию.
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