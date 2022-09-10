Экс-глава МИД Австрии раскрыла, как восстановить диалог РФ и Евросоюза

Экс-глава МИД Австрии: для восстановления диалога ЕС и РФ нужно возобновить доверие

11 сентября 2022 в 09:29 Размер текста - 17 +

Евросоюзу и России стоит выстроить доверие, считает Карин Кнайсль Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Россия и Евросоюз могут наладить взаимоотношения, если будет восстановлено утраченное доверие. Такое мнение высказала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. «В самую первую очередь для нормализации отношений необходимо снова выстраивать доверие. Столько фарфора было разбито, столько доверия уничтожено. Я думаю, что это возможно. Только для этого нужны люди, которые будут в этом искренне заинтересованы и которые будут уважительны друг к другу», — сказала Кнайсль в интервью ТАСС. Она отметила, что стороны не уделяют достаточно времени на разговор друг с другом и обмен мнениями. По ее словам, дипломатия как ремесло уже утеряна. Евросоюз ввел масштабные санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что они направлены на «отмену России». Ранее Кнайсль заявила, что Европа сама спровоцировала энергетический кризис. По ее словам, он начался еще в апреле 2021 года, когда не было таких проблем с нехваткой газа, передает телеканал 360.

Россия и Евросоюз могут наладить взаимоотношения, если будет восстановлено утраченное доверие. Такое мнение высказала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. «В самую первую очередь для нормализации отношений необходимо снова выстраивать доверие. Столько фарфора было разбито, столько доверия уничтожено. Я думаю, что это возможно. Только для этого нужны люди, которые будут в этом искренне заинтересованы и которые будут уважительны друг к другу», — сказала Кнайсль в интервью ТАСС. Она отметила, что стороны не уделяют достаточно времени на разговор друг с другом и обмен мнениями. По ее словам, дипломатия как ремесло уже утеряна. Евросоюз ввел масштабные санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что они направлены на «отмену России». Ранее Кнайсль заявила, что Европа сама спровоцировала энергетический кризис. По ее словам, он начался еще в апреле 2021 года, когда не было таких проблем с нехваткой газа, передает телеканал 360.