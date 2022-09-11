Сотрудник вуза в Перми рассказал, как спасал студентов от Бекмансурова

Сотрудник Пермского госуниверситета, спасавший студентов во время атаки на вуз, выступил в суде

12 сентября 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

Судебный процесс над Тимуром Бекмансуровым начался 5 сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU Администратор Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Дмитрий Булдаков, раненый во время стрельбы в вузе, на суде рассказал, как помогал студентам спасаться. В момент нападения на университет мужчина находился на КПП. Внезапно Булдаков услышал несколько выстрелов и увидел, как внутрь кампуса в панике начали забегать люди, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «На КПП я увидел вспышку выстрела, посыпались стекла, я пригнулся, схватил свой телефон и выбежал на территорию университета. Какое-то время я удалялся, он [нападавший] шел за мной, направил в мою сторону оружие. Я отпрыгнул в кусты, раздались выстрелы. Я пробежал сквозь кусты к химическому корпусу, увидев людей, сказал им, чтобы они заходили внутрь корпуса, поскольку стреляют. В это время [нападавший] зашел в восьмой корпус, раздались несколько выстрелов. Через несколько секунд открылись окна корпуса и студенты начали выпрыгивать из окон. Я побежал туда, и мы с еще одним человеком стали ловить выпрыгивающих студентов, чтобы они получили меньше повреждений. Сам я получил ранения конечностей во время стрельбы», — сообщил суду Булдаков. Судебный процесс, где рассматривается уголовное дело в отношении бывшего студента ПГНИУ Тимура Бекмансурова, начался 5 сентября. Следствие считает его виновным в убийстве более двух лиц, покушении на убийство, покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов и совершении других преступлений. По данным следствия, 20 сентября 2021 года Бекмансуров, пришел на территорию Пермского госуниверситета, где открыл стрельбу. В результате, шесть человек погибли, десятки получили различные ранения и травмы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администратор Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Дмитрий Булдаков, раненый во время стрельбы в вузе, на суде рассказал, как помогал студентам спасаться. В момент нападения на университет мужчина находился на КПП. Внезапно Булдаков услышал несколько выстрелов и увидел, как внутрь кампуса в панике начали забегать люди, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «На КПП я увидел вспышку выстрела, посыпались стекла, я пригнулся, схватил свой телефон и выбежал на территорию университета. Какое-то время я удалялся, он [нападавший] шел за мной, направил в мою сторону оружие. Я отпрыгнул в кусты, раздались выстрелы. Я пробежал сквозь кусты к химическому корпусу, увидев людей, сказал им, чтобы они заходили внутрь корпуса, поскольку стреляют. В это время [нападавший] зашел в восьмой корпус, раздались несколько выстрелов. Через несколько секунд открылись окна корпуса и студенты начали выпрыгивать из окон. Я побежал туда, и мы с еще одним человеком стали ловить выпрыгивающих студентов, чтобы они получили меньше повреждений. Сам я получил ранения конечностей во время стрельбы», — сообщил суду Булдаков. Судебный процесс, где рассматривается уголовное дело в отношении бывшего студента ПГНИУ Тимура Бекмансурова, начался 5 сентября. Следствие считает его виновным в убийстве более двух лиц, покушении на убийство, покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов и совершении других преступлений. По данным следствия, 20 сентября 2021 года Бекмансуров, пришел на территорию Пермского госуниверситета, где открыл стрельбу. В результате, шесть человек погибли, десятки получили различные ранения и травмы.