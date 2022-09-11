Власти ХМАО ищут модников, чтобы раздать им по два миллиона рублей

Власти ХМАО потратят 10 миллионов рублей на гранты в области моды

12 сентября 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

На модном дизайне в Югре можно заработать Фото: Размик Закарян © URA.RU Власти ХМАО раздадут по два миллиона рублей авторам проектов в области моды. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства ХМАО. «Стартовал прием заявок на грант губернатора Югры в сфере дизайна и моды. Проявить себя могут дизайнеры, модельеры и те, кто только собирается попробовать свои силы в индустрии моды и декора. Важное условие для участия в конкурсе — возраст не младше 18 лет. Авторы самых ярких и амбициозных проектов получат гранты губернатора Югры на сумму до 2 млн рублей», — говорится в официальном сообщении властей.



Заполнить анкету для участия можно на сайте проекта fashionugra.ru до 12 октября. Участвовать можно в пяти номинациях: одежда и обувь, модный промоушен, аксессуары, предметы интерьера и этнокультурный код. Всего власти готовы раздать до 10 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что команда альманаха улиц «Холод» из Сургута (ХМАО), которая собирается привлечь тату-мастеров к созданию одежды, выиграла грант в 440 тысяч рублей на молодежном форуме «УТРО». А фонд Путина готов дать миллиарды на смелые идеи молодежи из Югры.

Власти ХМАО раздадут по два миллиона рублей авторам проектов в области моды. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства ХМАО. «Стартовал прием заявок на грант губернатора Югры в сфере дизайна и моды. Проявить себя могут дизайнеры, модельеры и те, кто только собирается попробовать свои силы в индустрии моды и декора. Важное условие для участия в конкурсе — возраст не младше 18 лет. Авторы самых ярких и амбициозных проектов получат гранты губернатора Югры на сумму до 2 млн рублей», — говорится в официальном сообщении властей. Заполнить анкету для участия можно на сайте проекта fashionugra.ru до 12 октября. Участвовать можно в пяти номинациях: одежда и обувь, модный промоушен, аксессуары, предметы интерьера и этнокультурный код. Всего власти готовы раздать до 10 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что команда альманаха улиц «Холод» из Сургута (ХМАО), которая собирается привлечь тату-мастеров к созданию одежды, выиграла грант в 440 тысяч рублей на молодежном форуме «УТРО». А фонд Путина готов дать миллиарды на смелые идеи молодежи из Югры.