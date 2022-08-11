К разработке одежды в ХМАО подключат тату-художников

12 августа 2022 в 22:50 Размер текста - 17 +

Команда сургутского объединения «Холод» выиграла грант на форуме «УТРО» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Команда альманаха улиц «Холод» из Сургута (ХМАО), которая собирается привлечь тату-мастеров к созданию одежды, выиграла грант в 440 тысяч рублей на молодежном форуме «УТРО». Об этом сообщают местные СМИ. «Авторы проекта планируют создавать одежду для молодежи, причастной к различным субкультурам. Первые образцы будут готовы в октябре, а презентация запланирована на декабрь этого года. После налаживания производства одежду направят в креативные пространства Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов страны», — уточнили в медиахолдинге «Югра». Ранее URA.RU рассказывали, что предприниматели из Нижневартовска вместе с партнерами из Индии запустили в России доставку товаров от брендов, которые ушли из страны на фоне санкций. Среди них ZARA, IKEA и H&M.

Команда альманаха улиц «Холод» из Сургута (ХМАО), которая собирается привлечь тату-мастеров к созданию одежды, выиграла грант в 440 тысяч рублей на молодежном форуме «УТРО». Об этом сообщают местные СМИ. «Авторы проекта планируют создавать одежду для молодежи, причастной к различным субкультурам. Первые образцы будут готовы в октябре, а презентация запланирована на декабрь этого года. После налаживания производства одежду направят в креативные пространства Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов страны», — уточнили в медиахолдинге «Югра». Ранее URA.RU рассказывали, что предприниматели из Нижневартовска вместе с партнерами из Индии запустили в России доставку товаров от брендов, которые ушли из страны на фоне санкций. Среди них ZARA, IKEA и H&M.