14 сентября 2022
13 сентября 2022

Челябинец из колонии сообщил о бомбе в школе, чтобы привлечь внимание к правам заключенных

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Оглашение приговора участникам бунта в исправительной колонии №6 строгого режима ГУ ФСИН. Челябинск, заключенные, зал суда, судебное заседание, полиция, суд, правоохранительные органы, наручники
Теперь лже-минера ждет суд Фото:

Житель Челябинска, отбывающий срок в исправительной колонии, оставил ложное сообщение о взрывном устройстве в одной из школ города. По его словам, таким образом он хотел привлечь внимание к проблемам заключенных, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. Информация о поступлении дела лже-минера содержится на сайте Металлургического райсуда.

«В апреле 2022 года 31-летний обвиняемый, отбывающий в колонии наказание за совершение краж и угонов, позвонил на номер „112“ и заявил о взрывном устройстве в одной из школ города. Он признал вину по ч. 2 ст. 207 УК РФ (ложное сообщение о теракте) и заявил, что звонил, чтобы привлечь внимание к правам заключенных колоний», — рассказал источник.

Согласно данным на сайте суда, уголовное дело осужденного поступило 12 сентября. Рассмотрит его судья Григорий Ярыгин.

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Житель Челябинска, отбывающий срок в исправительной колонии, оставил ложное сообщение о взрывном устройстве в одной из школ города. По его словам, таким образом он хотел привлечь внимание к проблемам заключенных, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. Информация о поступлении дела лже-минера содержится на сайте Металлургического райсуда. «В апреле 2022 года 31-летний обвиняемый, отбывающий в колонии наказание за совершение краж и угонов, позвонил на номер „112“ и заявил о взрывном устройстве в одной из школ города. Он признал вину по ч. 2 ст. 207 УК РФ (ложное сообщение о теракте) и заявил, что звонил, чтобы привлечь внимание к правам заключенных колоний», — рассказал источник. Согласно данным на сайте суда, уголовное дело осужденного поступило 12 сентября. Рассмотрит его судья Григорий Ярыгин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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