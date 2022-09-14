Челябинец из колонии сообщил о бомбе в школе, чтобы привлечь внимание к правам заключенных

15 сентября 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

Теперь лже-минера ждет суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Челябинска, отбывающий срок в исправительной колонии, оставил ложное сообщение о взрывном устройстве в одной из школ города. По его словам, таким образом он хотел привлечь внимание к проблемам заключенных, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. Информация о поступлении дела лже-минера содержится на сайте Металлургического райсуда. «В апреле 2022 года 31-летний обвиняемый, отбывающий в колонии наказание за совершение краж и угонов, позвонил на номер „112“ и заявил о взрывном устройстве в одной из школ города. Он признал вину по ч. 2 ст. 207 УК РФ (ложное сообщение о теракте) и заявил, что звонил, чтобы привлечь внимание к правам заключенных колоний», — рассказал источник. Согласно данным на сайте суда, уголовное дело осужденного поступило 12 сентября. Рассмотрит его судья Григорий Ярыгин.

Житель Челябинска, отбывающий срок в исправительной колонии, оставил ложное сообщение о взрывном устройстве в одной из школ города. По его словам, таким образом он хотел привлечь внимание к проблемам заключенных, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. Информация о поступлении дела лже-минера содержится на сайте Металлургического райсуда. «В апреле 2022 года 31-летний обвиняемый, отбывающий в колонии наказание за совершение краж и угонов, позвонил на номер „112“ и заявил о взрывном устройстве в одной из школ города. Он признал вину по ч. 2 ст. 207 УК РФ (ложное сообщение о теракте) и заявил, что звонил, чтобы привлечь внимание к правам заключенных колоний», — рассказал источник. Согласно данным на сайте суда, уголовное дело осужденного поступило 12 сентября. Рассмотрит его судья Григорий Ярыгин.