Экс-премьер Кику: Молдавия делает все для того, чтобы разорвать контракт с «Газпромом»

17 сентября 2022 в 02:14 Размер текста - 17 +

Молдавия предпринимает попытки довести ситуацию до того, чтобы «Газпром» перекрыл поставку газа в Молдову Фото: Sputnik / Родион Прока новость из сюжета Газовый кризис в Европе Молдавия идет к тому, чтобы разорвать контракт с «Газпромом». К такому выводу пришел экс-премьер республики Ион Кику. «Складывается впечатление, что молдавская сторона, к сожалению, ведет к тому, чтобы разорвать этот контракт. […] Проблема в том, что мы не делаем ничего для того, чтобы не давать „Газпрому“ поводов для того, чтобы он перекрыл газ. Можно, конечно, уповать на международную обстановку и на космос, но мы-то ничего не делаем по выполнению даже тех обязательств, которые мы туда включили», — отметил Ион Кику в эфире телеканала Primul in Moldova. В апреле этого года вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну говорил о том, что Россия может перекрыть поставки газа в Молдавию из-за ее долга «Газпрому». Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков предположил, что Молдавия попытается избежать оплаты и обманет Россию, обанкротив «Молдовгаз». 11 августа министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну доложил, что власти подписали контракт об аудите долга перед «Газпромом».

Молдавия идет к тому, чтобы разорвать контракт с «Газпромом». К такому выводу пришел экс-премьер республики Ион Кику. «Складывается впечатление, что молдавская сторона, к сожалению, ведет к тому, чтобы разорвать этот контракт. […] Проблема в том, что мы не делаем ничего для того, чтобы не давать „Газпрому“ поводов для того, чтобы он перекрыл газ. Можно, конечно, уповать на международную обстановку и на космос, но мы-то ничего не делаем по выполнению даже тех обязательств, которые мы туда включили», — отметил Ион Кику в эфире телеканала Primul in Moldova. В апреле этого года вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну говорил о том, что Россия может перекрыть поставки газа в Молдавию из-за ее долга «Газпрому». Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков предположил, что Молдавия попытается избежать оплаты и обманет Россию, обанкротив «Молдовгаз». 11 августа министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну доложил, что власти подписали контракт об аудите долга перед «Газпромом».