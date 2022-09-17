Российские энергетики восстановили разрушенную ВСУ подстанцию в Луганске

17 сентября 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Российские энергетики восстановили подстанцию «Октябрьская» в ЛНР Пресс-служба ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские энергетики вместе со специалистами ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания» восстановили подстанцию «Октябрьская» в Луганске, которую ранее обстреляли ВСУ и вывели из строя. Об этом сообщается на официальном сайте луганского телевидения и радио «Новости ГТРК». «Подстанция была разрушена во время боевых действий вооруженными силами Украины. На сегодняшний день она полностью восстановлена. Благодаря возобновлению ее полноценной работы у нас будут получать стабильное напряжение организации здравоохранения, образования, а также промышленные предприятия», — рассказал зампредседателя правительства Юрий Говтвин. Говтвин также выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны специалистов из России в восстановлении объектов электроснабжения ЛНР, пишет деловое издание «Взгляд». Энергетики заменили выключатель 110 кВ. Теперь можно будет выполнять переключения в случае возникновения аварий на сетях. Вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной этого послужили участившиеся обстрелы мирных жителей Донбасса со стороны украинских военных. ВСУ наносили удары как по людям, так и по важным объектам инфраструктуры на этих территориях. Теперь задача российских военных — поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ. Энергетики восстанавливают работоспособность подстанции фотография предоставлена пресс-службой ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания» «Октябрьская» работает в штатном режиме фотография предоставлена пресс-службой ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания» Организации здравоохранения, образования и промышленные предприятия в Луганске будут получать электроэнергию фотография предоставлена пресс-службой ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания»

Российские энергетики вместе со специалистами ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания» восстановили подстанцию «Октябрьская» в Луганске, которую ранее обстреляли ВСУ и вывели из строя. Об этом сообщается на официальном сайте луганского телевидения и радио «Новости ГТРК». «Подстанция была разрушена во время боевых действий вооруженными силами Украины. На сегодняшний день она полностью восстановлена. Благодаря возобновлению ее полноценной работы у нас будут получать стабильное напряжение организации здравоохранения, образования, а также промышленные предприятия», — рассказал зампредседателя правительства Юрий Говтвин. Говтвин также выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны специалистов из России в восстановлении объектов электроснабжения ЛНР, пишет деловое издание «Взгляд». Энергетики заменили выключатель 110 кВ. Теперь можно будет выполнять переключения в случае возникновения аварий на сетях. Вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной этого послужили участившиеся обстрелы мирных жителей Донбасса со стороны украинских военных. ВСУ наносили удары как по людям, так и по важным объектам инфраструктуры на этих территориях. Теперь задача российских военных — поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ.