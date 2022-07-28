В Екатеринбурге загорелись два частных дома площадью 250 квадратных метра Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге ночью на Уктусе загорелось два частных дома, спасателям удалось вынести из горящих домов четыре газовых баллона. Об этом рассказал начальник дежурной смены ГУ МЧС России по Свердловской области.

«По прибытию спасателей было установлено, что открытым пламенем горят два частных дома площадью 250 квадратных метров. В ходе тушения пожара было эвакуировано четыре газовых баллона», — рассказал представитель ведомства.

По словам спасателей, сложности в тушении возникли из-за плотной застройки. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее URA.RU сообщало, что в частном секторе Екатеринбурга загорелись две бани. Также агентство рассказывало, что владелец сгоревших бань напал на журналистку.

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»