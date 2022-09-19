Челябинский депутат призвала ускорить принятие закона о ЛГБТ

Челябинский депутат призвала ускорить принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Лантратову беспокоят книги с пропагандой нетрадиционных отношений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила ускорить принятие закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Она пояснила, что это необходимо, поскольку в книжных магазинах в открытом доступе продается литература, которая развращает молодежь.

«Летом ко мне обратилась председатель Совета родителей одной московской школы. Она рассказала, что в свободной продаже есть много книг, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения. Информация подтвердилась», — написала Лантратова в своем Telegram-канале.

С ее слов, подобная ситуация сложилась в магазинах Москвы, Владивостока, Майкопа, Сочи и других городов. Книги, пропагандирующие однополую любовь, употребление наркотиков, суицид, находятся на центральных стендах, отметила Лантратова. Она обратилась в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру, но там нарушений в работе книжных магазинов не нашли, поскольку подобная литература была маркирована как 18+ и запечатана в целостной упаковке.

«Мне сами правоохранители говорят, что все они понимают и также против этих книг, но не могут ничего сделать, в законодательстве в части пропаганды ЛГБТ есть пробел. То есть эта ситуация в очередной раз доказала важность принятия нашего закона», — подытожила Лантратова.