Курганский сенатор оценил желание своего помощника поехать в Донбасс

Сенатор Сергей Муратов: попасть журналисту в зону боевых действий сложно

Сенатор Сергей Муратов оценил идею своего помощника поехать военкором в ДЛНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор Сергей Муратов, который представляет в Совете Федерации Курганскую область, прокомментировал идею своего помощника Михаила Белокрылова поехать в Донецкую и Луганскую народные республики в качестве военного корреспондента. По словам политика, сделать это не так просто. Об этом Муратов рассказал URA.RU.

«Желание Михаила понятно и заслуживает большого уважения. Но есть много скрытых вещей, которые указывают, что осуществить это сложно. Журналисту необходима страховка, специальное оборудование и аккредитация. Сегодня не каждая медиаструктура может позволить себе аккредитовать и отправить в зону боевых действий своего журналиста. Лишь несколько федеральных СМИ. Кроме того, у людей, которые находятся там, нет времени заниматься курганским журналистом», — добавил Муратов.

Журналист Михаил Белокрылов рассказал, что идея поехать в Донбасс и сделать серию репортажей оттуда появилась в рамках проекта «ЗОВ45». При этом он добавил, что попасть туда не так просто. «Никаких конкретных сроков пока нет, есть идея, которую можно реализовать. Это ведь не просто купил билет и поехал военкором. Там множество согласований. Необходимы аккредитация, страховка и прочее. Одного моего желания недостаточно», — подчеркнул Белокрылов.

Ранее URA.RU писало, что Белокрылов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 22 сентября сообщил, что готов поехать в Донбасс в качестве военного корреспондента. По его словам, в условиях объявленной частичной мобилизации военкоры должны играть важную роль в освещении событий.

Приказ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. Призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов — при этом проходящих срочную службу по призыву в зону конфликта направлять не будут. Часть категорий населения также не подлежит мобилизации.

Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины Россия проводит с 24 февраля. Ее основная цель, по словам главы государства, защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.