В ХМАО мэры потеряют власть над органами опеки и попечительства

Правительство ХМАО до конца декабря заберет у мэров полномочия по руководству органами опеки и попечительства на окружной уровень. Эту информацию URA.RU подтвердила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.
«Было крайне странно, что департамент социального развития полномочия по мерам социальной поддержки и социальному обслуживанию населения сам исполнял. А еще одно полномочие передавал в муниципалитеты. А сейчас мы объединяем усилия, и возникает возможность в одном месте сразу же оформить меры поддержки, получить социальные услуги, здесь же будет функция опеки и попечительства. Вполне логично, чтобы весь этот комплекс мы исполняли самостоятельно», — прокомментировала Пономарева.
Она также уточнила, что все чиновники, занимающиеся опекой и попечительством в администрациях югорских городов и районов, будут переведены на работу в окружной департамент соцразвития. Дополнительного найма сотрудников не потребуется, а зарплату они и прежде получали из регионального бюджета.
Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Сургута планируется ликвидировать управление опеки и попечительства. Депутаты городской думы должны будут утвердить это решение на заседании 28 сентября.
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