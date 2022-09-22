22 сентября 2022
21 сентября 2022

В ХМАО мэры потеряют власть над органами опеки и попечительства

Правительство ХМАО забирает управление органами опеки и попечительства на региональный уровень
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация строительства новых спортивных объектов. Челябинск, чиновник, портфель
Реформа органов опеки и попечительства завершится к концу 2022 года Фото:

Правительство ХМАО до конца декабря заберет у мэров полномочия по руководству органами опеки и попечительства на окружной уровень. Эту информацию URA.RU подтвердила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

«Было крайне странно, что департамент социального развития полномочия по мерам социальной поддержки и социальному обслуживанию населения сам исполнял. А еще одно полномочие передавал в муниципалитеты. А сейчас мы объединяем усилия, и возникает возможность в одном месте сразу же оформить меры поддержки, получить социальные услуги, здесь же будет функция опеки и попечительства. Вполне логично, чтобы весь этот комплекс мы исполняли самостоятельно», — прокомментировала Пономарева.

Она также уточнила, что все чиновники, занимающиеся опекой и попечительством в администрациях югорских городов и районов, будут переведены на работу в окружной департамент соцразвития. Дополнительного найма сотрудников не потребуется, а зарплату они и прежде получали из регионального бюджета.

Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Сургута планируется ликвидировать управление опеки и попечительства. Депутаты городской думы должны будут утвердить это решение на заседании 28 сентября.

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Правительство ХМАО до конца декабря заберет у мэров полномочия по руководству органами опеки и попечительства на окружной уровень. Эту информацию URA.RU подтвердила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева. «Было крайне странно, что департамент социального развития полномочия по мерам социальной поддержки и социальному обслуживанию населения сам исполнял. А еще одно полномочие передавал в муниципалитеты. А сейчас мы объединяем усилия, и возникает возможность в одном месте сразу же оформить меры поддержки, получить социальные услуги, здесь же будет функция опеки и попечительства. Вполне логично, чтобы весь этот комплекс мы исполняли самостоятельно», — прокомментировала Пономарева. Она также уточнила, что все чиновники, занимающиеся опекой и попечительством в администрациях югорских городов и районов, будут переведены на работу в окружной департамент соцразвития. Дополнительного найма сотрудников не потребуется, а зарплату они и прежде получали из регионального бюджета. Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Сургута планируется ликвидировать управление опеки и попечительства. Депутаты городской думы должны будут утвердить это решение на заседании 28 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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