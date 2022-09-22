22 сентября 2022

Власти Тюмени ответили на главные вопросы о мобилизации

В правительстве области ответили на вопросы горожан о частичной мобилизации
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Отправление новобранцев в элитные войска. Курган, армия, призывники, новобранцы, вооруженные силы
Тюменцев интересовали финансовые дотации Фото:

Пресс-служба правительства Тюменской области опубликовала в своем телеграм-канале ответы на часто задаваемые вопросы о мобилизации. Горожан, прежде всего, волнуют дотации и материальные льготы для призывников.

«Согласно закону, мобилизованные граждане сохранят заработную плату на основном месте работы, а при желании военнослужащего средства могут быть переведены на счета членов семьи. Также для мобилизованных граждан будут предусмотрены льготы как для военных, служащих по контракту», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Также жителей Тюмени интересовало, будут ли призываться на службу студенты и как будет проходить подготовка уже мобилизованных граждан. В ведомстве ответили, что студенты не подлежат частичной мобилизации, а мобилизованных граждан не будут готовить к СВО.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. В первую очередь решено призывать граждан в возрасте до 35 лет. 22 сентября первые группы мобилизованных уже отправились из Тобольска и Ишима.

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Пресс-служба правительства Тюменской области опубликовала в своем телеграм-канале ответы на часто задаваемые вопросы о мобилизации. Горожан, прежде всего, волнуют дотации и материальные льготы для призывников. «Согласно закону, мобилизованные граждане сохранят заработную плату на основном месте работы, а при желании военнослужащего средства могут быть переведены на счета членов семьи. Также для мобилизованных граждан будут предусмотрены льготы как для военных, служащих по контракту», — объяснили в пресс-службе ведомства. Также жителей Тюмени интересовало, будут ли призываться на службу студенты и как будет проходить подготовка уже мобилизованных граждан. В ведомстве ответили, что студенты не подлежат частичной мобилизации, а мобилизованных граждан не будут готовить к СВО. 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. В первую очередь решено призывать граждан в возрасте до 35 лет. 22 сентября первые группы мобилизованных уже отправились из Тобольска и Ишима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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