Власти Тюмени ответили на главные вопросы о мобилизации

В правительстве области ответили на вопросы горожан о частичной мобилизации

Тюменцев интересовали финансовые дотации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пресс-служба правительства Тюменской области опубликовала в своем телеграм-канале ответы на часто задаваемые вопросы о мобилизации. Горожан, прежде всего, волнуют дотации и материальные льготы для призывников.

«Согласно закону, мобилизованные граждане сохранят заработную плату на основном месте работы, а при желании военнослужащего средства могут быть переведены на счета членов семьи. Также для мобилизованных граждан будут предусмотрены льготы как для военных, служащих по контракту», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Также жителей Тюмени интересовало, будут ли призываться на службу студенты и как будет проходить подготовка уже мобилизованных граждан. В ведомстве ответили, что студенты не подлежат частичной мобилизации, а мобилизованных граждан не будут готовить к СВО.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. В первую очередь решено призывать граждан в возрасте до 35 лет. 22 сентября первые группы мобилизованных уже отправились из Тобольска и Ишима.