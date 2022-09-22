В ХМАО жители выступают в поддержку референдумов по присоединению Донбасса Фото: Рамиль Нуриев

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Нягани проходят митинги в поддержку референдума по присоединению Донбасса. Об этом сообщается в официальном telegram-канале югорских властей.

«Российскую армию и главу государства поддерживают жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нягани и Нижневартовска. Во время акций работает мобильный пункт сбора гуманитарной помощи жителям ДНР, ЛНР. Также каждый желающий может записать видео в поддержку российских военнослужащих, волонтеров и жителей Донбасса», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО началось выездное голосование на референдуме по присоединению Донбасса. Оно продлится с 23 по 26 сентября, а 27 сентября принять в нем участие будет возможно на стационарных участках в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

Референдумы за вхождение Донбасса, а также других регионов, которые были освобождены российской армией в ходе спецоперации на территории Украине, запланированы с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий выразили желание войти в состав РФ.