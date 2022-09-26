Племянник Назарбаева получил тюремный срок

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Кайрат Сатыбалдыулы будет заключен под стражу на 6 лет, сообщает СМИ Фото:

Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы получил 6 лет по делу о хищениях. Об этом сообщил корреспондент zakon.kz из зала суда.

«Окончательно назначить шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества», — приводит слова судьи информационный портал. Помимо этого, Сатыбалдыулы лишили права в течение 10 лет занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, суде, национальном банек и других госорганизациях, а также в компаниях, акционером которых является государство.

Племянника экс-президента Казахстана задержали по делу о хищении 13 марта 2022 года. Позже Сатыбалдыулы был помещен в следственный изолятор на два месяца.

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Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы получил 6 лет по делу о хищениях. Об этом сообщил корреспондент zakon.kz из зала суда. «Окончательно назначить шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества», — приводит слова судьи информационный портал. Помимо этого, Сатыбалдыулы лишили права в течение 10 лет занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, суде, национальном банек и других госорганизациях, а также в компаниях, акционером которых является государство. Племянника экс-президента Казахстана задержали по делу о хищении 13 марта 2022 года. Позже Сатыбалдыулы был помещен в следственный изолятор на два месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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