Племянник Назарбаева получил тюремный срок

26 сентября 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Кайрат Сатыбалдыулы будет заключен под стражу на 6 лет, сообщает СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы получил 6 лет по делу о хищениях. Об этом сообщил корреспондент zakon.kz из зала суда. «Окончательно назначить шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества», — приводит слова судьи информационный портал. Помимо этого, Сатыбалдыулы лишили права в течение 10 лет занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, суде, национальном банек и других госорганизациях, а также в компаниях, акционером которых является государство. Племянника экс-президента Казахстана задержали по делу о хищении 13 марта 2022 года. Позже Сатыбалдыулы был помещен в следственный изолятор на два месяца.

Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы получил 6 лет по делу о хищениях. Об этом сообщил корреспондент zakon.kz из зала суда. «Окончательно назначить шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества», — приводит слова судьи информационный портал. Помимо этого, Сатыбалдыулы лишили права в течение 10 лет занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, суде, национальном банек и других госорганизациях, а также в компаниях, акционером которых является государство. Племянника экс-президента Казахстана задержали по делу о хищении 13 марта 2022 года. Позже Сатыбалдыулы был помещен в следственный изолятор на два месяца.