Племянника Назарбаева задержали по делу о крупном хищении

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Следствие предполагает, что он совершил преступление, занимая пост в АО «Казахтелеком» Фото:

Племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы задержали по делу о хищении. Об этом сообщает антикоррупционная служба Казахстана.

«По подозрению в совершении указанных преступлений [по делу о фактах злоупотребления должностными полномочиями и хищений средств АО „Казахтелеком“ в особо крупном размере] задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы», — сообщает ведомство. Информацию передает ТАСС.

Также племянника Назарбаева проверяют по другим преступлениям, подрывающим безопасность государства. Однако подробности не уточняются в интересах следствия.

Сатыбалдыулы родился в 1970. Свою карьеру начал с должности заместителя акима Астаны (ныне Нур-Султан). В разные года работал на руководящих должностях в крупных компаниях страны.

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Племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы задержали по делу о хищении. Об этом сообщает антикоррупционная служба Казахстана. «По подозрению в совершении указанных преступлений [по делу о фактах злоупотребления должностными полномочиями и хищений средств АО „Казахтелеком“ в особо крупном размере] задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы», — сообщает ведомство. Информацию передает ТАСС. Также племянника Назарбаева проверяют по другим преступлениям, подрывающим безопасность государства. Однако подробности не уточняются в интересах следствия. Сатыбалдыулы родился в 1970. Свою карьеру начал с должности заместителя акима Астаны (ныне Нур-Султан). В разные года работал на руководящих должностях в крупных компаниях страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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