Племянника Назарбаева задержали по делу о крупном хищении

Следствие предполагает, что он совершил преступление, занимая пост в АО «Казахтелеком» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы задержали по делу о хищении. Об этом сообщает антикоррупционная служба Казахстана.

«По подозрению в совершении указанных преступлений [по делу о фактах злоупотребления должностными полномочиями и хищений средств АО „Казахтелеком“ в особо крупном размере] задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы», — сообщает ведомство. Информацию передает ТАСС.

Также племянника Назарбаева проверяют по другим преступлениям, подрывающим безопасность государства. Однако подробности не уточняются в интересах следствия.

Сатыбалдыулы родился в 1970. Свою карьеру начал с должности заместителя акима Астаны (ныне Нур-Султан). В разные года работал на руководящих должностях в крупных компаниях страны.