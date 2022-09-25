«Мои пацаны там»: челябинец добровольцем решил поехать на Украину. Фото

26 сентября 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Мужчина рассказал, что в спецоперации участвуют его давние товарищи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Челябинска рассказал URA.RU, почему решил принять участие в спецоперации в качестве добровольца. По словам мужчины, он выпросил мобилизационную повестку, так как в СВО участвуют его давние друзья, с которыми он служил в армии. «Мои пацаны там. Друг, который сейчас в зоне спецоперации, мне говорит, чтобы я не лез туда. Я ему ответил, что завтра же поеду в военкомат. Мои пацаны, все мои подчиненные там, а я что дома делаю? Я замкомвзвода! У меня в подчинении 30 человек было», — рассказал URA.RU мужчина. В военкомате, по словам мужчины, ему сначала не хотели давать повестку. Ссылались на то, что молодых сержантов и так хватает. Однако настойчивость взяла свое, и военнообязанному выписали повестку на 30 сентября. Его отправят в Чебаркуль для прохождения боевого слаживания. Согласно указу о частичной мобилизации, который 21 сентября подписал президент РФ Владимир Путин, из запаса должны призвать около 300 тысяч граждан. Однако в военкоматы желающие приходят и без повесток. Все они хотят принять участие в спецоперации. Мужчина выпросил повестку в военкомате, и 30 сентября отправится в Чебаркуль для прохождения боевого слаживания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска рассказал URA.RU, почему решил принять участие в спецоперации в качестве добровольца. По словам мужчины, он выпросил мобилизационную повестку, так как в СВО участвуют его давние друзья, с которыми он служил в армии. «Мои пацаны там. Друг, который сейчас в зоне спецоперации, мне говорит, чтобы я не лез туда. Я ему ответил, что завтра же поеду в военкомат. Мои пацаны, все мои подчиненные там, а я что дома делаю? Я замкомвзвода! У меня в подчинении 30 человек было», — рассказал URA.RU мужчина. В военкомате, по словам мужчины, ему сначала не хотели давать повестку. Ссылались на то, что молодых сержантов и так хватает. Однако настойчивость взяла свое, и военнообязанному выписали повестку на 30 сентября. Его отправят в Чебаркуль для прохождения боевого слаживания. Согласно указу о частичной мобилизации, который 21 сентября подписал президент РФ Владимир Путин, из запаса должны призвать около 300 тысяч граждан. Однако в военкоматы желающие приходят и без повесток. Все они хотят принять участие в спецоперации.