Адвокат Кучерена заявил, что Сноудену не грозит мобилизация

26 сентября 2022 в 21:35 Размер текста - 17 +

В 2013 году Эдвард Сноуден опубликовал сведения о методах электронной слежки спецслужб США, а в 2022 — получил гражданство РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывшему агенту ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену, который получил российское гражданство, не грозит мобилизация. Об этом сообщил адвокат Анатолий Кучерена. «Сноуден не служил в российской армии, поэтому он не попадает в категории призываемых в рамках частичной мобилизации. В дальнейшем подавать на российское гражданство будет супруга Сноудена», — сказал он в беседе с РИА «Новости». Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, что Сноуден получает гражданство РФ. Сам документ подписан 26 сентября. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации, пишет «Национальная служба новостей». В 2013 году Сноуден опубликовал сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров лидеров иностранных государств. После этого он покинул пределы США, вылетев в Гонконг, а позже — в Москву, где и получил политическое убежище, передает Life . В 2020 году бывший американский агент заявлял, что хочет быть гражданином РФ. Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. На военную службу призовут около 300 тысяч человек.

Бывшему агенту ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену, который получил российское гражданство, не грозит мобилизация. Об этом сообщил адвокат Анатолий Кучерена. «Сноуден не служил в российской армии, поэтому он не попадает в категории призываемых в рамках частичной мобилизации. В дальнейшем подавать на российское гражданство будет супруга Сноудена», — сказал он в беседе с РИА «Новости». Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, что Сноуден получает гражданство РФ. Сам документ подписан 26 сентября. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации, пишет «Национальная служба новостей». В 2013 году Сноуден опубликовал сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров лидеров иностранных государств. После этого он покинул пределы США, вылетев в Гонконг, а позже — в Москву, где и получил политическое убежище, передает Life. В 2020 году бывший американский агент заявлял, что хочет быть гражданином РФ. Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. На военную службу призовут около 300 тысяч человек.