27 сентября 2022
26 сентября 2022

Мэр из ХМАО напутствовал мобилизованных: «Вы отправляетесь на помощь нашим братьям»

Мэр Югорска Алексей Харлов напутствовал мобилизованных: «Вы отправляетесь на помощь нашим братьям»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников. Курган, призывники, мобилизация, отправка призывников
Мобилизованные из Югорска отправились в Омск Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Югорске (ХМАО) проводили первую группу мобилизованных граждан. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города.

«Вы отправляетесь на помощь нашим братьям. Ждем вас живыми и невредимыми, здоровыми, героями», — напутствовал глава города Алексей Харлов. Также сообщается, что семьям мобилизованных будет оказана необходимая помощь.

В городе собрались мобилизованные из Югорска и Советского. «Вы будете направлены в Омск, для подготовки и переподготовки. Далее — на территорию Украины, для выполнения боевых задач. Желаю вам скорейшего возвращения домой», — сообщил Александр Калиниченко, военком Советского района.

Ранее URA.RU писало, что первый автобус с мобилизованными жителями ХМАО отправился из Ханты-Мансийска. Мужчин, которые в первых рядах пришли по повестке из военкомата, отправились в учебный центр в одну из воинских частей в Свердловской области.

В России 21 сентября объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. О проведении специальной военной операции стало известно 24 февраля. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, ее задачи — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей.

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В Югорске (ХМАО) проводили первую группу мобилизованных граждан. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города. «Вы отправляетесь на помощь нашим братьям. Ждем вас живыми и невредимыми, здоровыми, героями», — напутствовал глава города Алексей Харлов. Также сообщается, что семьям мобилизованных будет оказана необходимая помощь. В городе собрались мобилизованные из Югорска и Советского. «Вы будете направлены в Омск, для подготовки и переподготовки. Далее — на территорию Украины, для выполнения боевых задач. Желаю вам скорейшего возвращения домой», — сообщил Александр Калиниченко, военком Советского района. Ранее URA.RU писало, что первый автобус с мобилизованными жителями ХМАО отправился из Ханты-Мансийска. Мужчин, которые в первых рядах пришли по повестке из военкомата, отправились в учебный центр в одну из воинских частей в Свердловской области. В России 21 сентября объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. О проведении специальной военной операции стало известно 24 февраля. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, ее задачи — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей.
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