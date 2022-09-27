Мэр из ХМАО напутствовал мобилизованных: «Вы отправляетесь на помощь нашим братьям» Мэр Югорска Алексей Харлов напутствовал мобилизованных: «Вы отправляетесь на помощь нашим братьям» 28 сентября 2022 в 00:13 Размер текста - 17 + Мобилизованные из Югорска отправились в Омск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Югорске (ХМАО) проводили первую группу мобилизованных граждан. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города. «Вы отправляетесь на помощь нашим братьям. Ждем вас живыми и невредимыми, здоровыми, героями», — напутствовал глава города Алексей Харлов. Также сообщается, что семьям мобилизованных будет оказана необходимая помощь. В городе собрались мобилизованные из Югорска и Советского. «Вы будете направлены в Омск, для подготовки и переподготовки. Далее — на территорию Украины, для выполнения боевых задач. Желаю вам скорейшего возвращения домой», — сообщил Александр Калиниченко, военком Советского района. Ранее URA.RU писало, что первый автобус с мобилизованными жителями ХМАО отправился из Ханты-Мансийска. Мужчин, которые в первых рядах пришли по повестке из военкомата, отправились в учебный центр в одну из воинских частей в Свердловской области. В России 21 сентября объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. О проведении специальной военной операции стало известно 24 февраля. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, ее задачи — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей. В Югорске (ХМАО) проводили первую группу мобилизованных граждан. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города. «Вы отправляетесь на помощь нашим братьям. Ждем вас живыми и невредимыми, здоровыми, героями», — напутствовал глава города Алексей Харлов. Также сообщается, что семьям мобилизованных будет оказана необходимая помощь. В городе собрались мобилизованные из Югорска и Советского. «Вы будете направлены в Омск, для подготовки и переподготовки. Далее — на территорию Украины, для выполнения боевых задач. Желаю вам скорейшего возвращения домой», — сообщил Александр Калиниченко, военком Советского района. Ранее URA.RU писало, что первый автобус с мобилизованными жителями ХМАО отправился из Ханты-Мансийска. Мужчин, которые в первых рядах пришли по повестке из военкомата, отправились в учебный центр в одну из воинских частей в Свердловской области. В России 21 сентября объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. О проведении специальной военной операции стало известно 24 февраля. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, ее задачи — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям