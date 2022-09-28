Активисты в ЯНАО начали сборы в помощь мобилизованным

Жители ЯНАО организуют сборы в дорогу получивших повестки земляков

Не успевшим самостоятельно укомплектоваться помогут неравнодушные земляки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Неравнодушные жители ЯНАО начали разворачивать пункты сбора помощи для мобилизованных на фронт земляков. Как сообщается в специально созданном чате «Своих не бросаем. Тарко-Сале», по мере сил организаторы намерены помогать собираться в дорогу тем, кого призвали в армию.

«По мере возможности, буду привлекать людей, чтобы собрать парней в дорогу», — написали организаторы. Активисты пояснили, что будет укомплектовывать мобилизованных — кому чего будет не хватать перед отправкой.

Пункт сбора организовали в местном офисе компании «Ямалкоммунэнерго». Сбор ведется Татьяной Самойловой (транспортный отдел) — она будет собирать и укомплектовывать мобилизованных.

Ранее URA.RU рассказывало, что первые партии призванных в ЯНАО резервистов уже отправлены в Тюмень. Всего в регионе запланировано отправить 920 человек.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Ее главной целью была заявлена защита населения Донбасса от террора и геноцида со стороны националистов, которых поддерживает Киев.