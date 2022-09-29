Махонин из-за вызова в Кремль отменил визит в пермский город

Пермский губернатор Махонин отказался от анонсированной ранее поездки в Осу

Махонин поедет в Осу 1 октября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 30 сентября будет работать в Москве. Ожидается, что он будет присутствовать на обращении президента РФ Владимира Путина, сообщил источник URA.RU, близкий к администрации главе региона.

«Губернатора 30 сентября вызвали в Москву. Визит в Осу переносится на 1 октября», — отметил источник. В пресс-службе главы региона подтвердили эту информацию.

О том, что Махонин 30 сентября намерен посетить Осу, он сообщил на своей странице «ВКонтакте» 26 сентября. Под постом — около 1250 комментариев с предложениями, на какие проблемы территории стоит обратить внимание.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября в 15.00 по московскому времени выступит с обращением к парламенту и нации. В Кремль приглашены сенаторы и депутаты Госдумы, губернаторы, члены правительства.