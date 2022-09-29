29 сентября 2022

Мэрия Ханты-Мансийска начала выплаты мобилизованным

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованным из Ханты-Мансийска направили первые выплаты Фото:
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В Ханты-Мансийске (ХМАО) начались выплату материальной помощи мобилизованным гражданам из городского бюджета. Об этом написал в своем telegram-канале глава города Максим Ряшин.

«В Ханты-Мансийске принято решение о предоставлении материальной поддержки мобилизованным гражданам. Первые выплаты уже начались», — уточнил Ряшин.

Точную сумму выплат корреспонденту URA.RU выяснить не удалось, в пресс-службе мэрии на журналистский запрос не ответили. Кроме выплат военнослужащим, в муниципалитете окажут помощь их родным. Для этого был создан специальный центр поддержки семей, в котором оказывают консультативную, социальную и медицинскую помощь. По словам руководителя центра Виталия Шведа, на горячую линию уже поступили первые звонки от родственников мобилизованных жителей Ханты-Мансийска.

Ранее URA.RU писало о выделении 4,7 миллиардов рублей из бюджета ХМАО на обеспечение мобилизации. По словам и. о. директора департамента финансов округа Светланы Попковой, средства будут направлены на финансовое обеспечение мобилизационных мероприятий и выплаты военнослужащим.

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) начались выплату материальной помощи мобилизованным гражданам из городского бюджета. Об этом написал в своем telegram-канале глава города Максим Ряшин. «В Ханты-Мансийске принято решение о предоставлении материальной поддержки мобилизованным гражданам. Первые выплаты уже начались», — уточнил Ряшин. Точную сумму выплат корреспонденту URA.RU выяснить не удалось, в пресс-службе мэрии на журналистский запрос не ответили. Кроме выплат военнослужащим, в муниципалитете окажут помощь их родным. Для этого был создан специальный центр поддержки семей, в котором оказывают консультативную, социальную и медицинскую помощь. По словам руководителя центра Виталия Шведа, на горячую линию уже поступили первые звонки от родственников мобилизованных жителей Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU писало о выделении 4,7 миллиардов рублей из бюджета ХМАО на обеспечение мобилизации. По словам и. о. директора департамента финансов округа Светланы Попковой, средства будут направлены на финансовое обеспечение мобилизационных мероприятий и выплаты военнослужащим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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