Мэрия Ханты-Мансийска начала выплаты мобилизованным

30 сентября 2022 в 21:24 Размер текста - 17 +

Мобилизованным из Ханты-Мансийска направили первые выплаты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Ханты-Мансийске (ХМАО) начались выплату материальной помощи мобилизованным гражданам из городского бюджета. Об этом написал в своем telegram-канале глава города Максим Ряшин. «В Ханты-Мансийске принято решение о предоставлении материальной поддержки мобилизованным гражданам. Первые выплаты уже начались», — уточнил Ряшин. Точную сумму выплат корреспонденту URA.RU выяснить не удалось, в пресс-службе мэрии на журналистский запрос не ответили. Кроме выплат военнослужащим, в муниципалитете окажут помощь их родным. Для этого был создан специальный центр поддержки семей, в котором оказывают консультативную, социальную и медицинскую помощь. По словам руководителя центра Виталия Шведа, на горячую линию уже поступили первые звонки от родственников мобилизованных жителей Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU писало о выделении 4,7 миллиардов рублей из бюджета ХМАО на обеспечение мобилизации. По словам и. о. директора департамента финансов округа Светланы Попковой, средства будут направлены на финансовое обеспечение мобилизационных мероприятий и выплаты военнослужащим.

В Ханты-Мансийске (ХМАО) начались выплату материальной помощи мобилизованным гражданам из городского бюджета. Об этом написал в своем telegram-канале глава города Максим Ряшин. «В Ханты-Мансийске принято решение о предоставлении материальной поддержки мобилизованным гражданам. Первые выплаты уже начались», — уточнил Ряшин. Точную сумму выплат корреспонденту URA.RU выяснить не удалось, в пресс-службе мэрии на журналистский запрос не ответили. Кроме выплат военнослужащим, в муниципалитете окажут помощь их родным. Для этого был создан специальный центр поддержки семей, в котором оказывают консультативную, социальную и медицинскую помощь. По словам руководителя центра Виталия Шведа, на горячую линию уже поступили первые звонки от родственников мобилизованных жителей Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU писало о выделении 4,7 миллиардов рублей из бюджета ХМАО на обеспечение мобилизации. По словам и. о. директора департамента финансов округа Светланы Попковой, средства будут направлены на финансовое обеспечение мобилизационных мероприятий и выплаты военнослужащим.