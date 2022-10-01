В Госдуму внесут законопроект, разрешающий депутатам мобилизоваться на фронт

02 октября 2022 в 08:29 Размер текста - 17 +

Виталий Милонов в числе некоторых депутатов уже частвует в СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Законопроект, согласно которому депутаты, желающие участвовать в спецоперации на Украине, могут быть призванными в рамках частичной мобилизации, будет внесен в Госдуму. Об этом сообщил депутат ГД Виталий Милонов. По его словам, такая возможность обсуждалась с секретарем президиума генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. «Он дал задание тем, кто занимается законодательством о статусе депутата, проработать данную ситуацию. Чтобы можно было все оперативно поменять… Чтобы все добровольцы могли самомобилизоваться», — сообщил Милонов в интервью РИА «Новости». Сейчас депутаты, а также сенаторы не подлежат мобилизации. Пойти добровольцами они также не могут, потому что закон требует их личного присутствия на заседаниях палат парламента, а за прогулы предусмотрены санкции. Сам Милонов уже поучаствовал в спецоперации в качестве добровольца. В Москву он вернулся, чтобы проголосовать за вступление территорий в состав России и принять участие в торжественной церемонии подписания договоров о присоединении к РФ освобожденных территорий, передает «Царьград». В Донбассе Милонов вместе с сослуживцами подорвал украинскую РСЗО «Град», сообщает агентство Nation News. Ранее Милонов предложил ввести кредитную амнистию для участников специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет RT. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. С 24 февраля ВС России проводят спецоперацию на Украине, направленную на защиту мирных жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Законопроект, согласно которому депутаты, желающие участвовать в спецоперации на Украине, могут быть призванными в рамках частичной мобилизации, будет внесен в Госдуму. Об этом сообщил депутат ГД Виталий Милонов. По его словам, такая возможность обсуждалась с секретарем президиума генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. «Он дал задание тем, кто занимается законодательством о статусе депутата, проработать данную ситуацию. Чтобы можно было все оперативно поменять… Чтобы все добровольцы могли самомобилизоваться», — сообщил Милонов в интервью РИА «Новости». Сейчас депутаты, а также сенаторы не подлежат мобилизации. Пойти добровольцами они также не могут, потому что закон требует их личного присутствия на заседаниях палат парламента, а за прогулы предусмотрены санкции. Сам Милонов уже поучаствовал в спецоперации в качестве добровольца. В Москву он вернулся, чтобы проголосовать за вступление территорий в состав России и принять участие в торжественной церемонии подписания договоров о присоединении к РФ освобожденных территорий, передает «Царьград». В Донбассе Милонов вместе с сослуживцами подорвал украинскую РСЗО «Град», сообщает агентство Nation News. Ранее Милонов предложил ввести кредитную амнистию для участников специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет RT. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. С 24 февраля ВС России проводят спецоперацию на Украине, направленную на защиту мирных жителей Донбасса.