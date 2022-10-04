Федеральный омбудсмен в Екатеринбурге высказалась о помощи мобилизованным

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Государственная Дума РФ. Москва, портрет, москалькова татьяна
Татьяна Москалькова провела встречу с омбудсменами Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела встречу с коллегами, на которой сообщила о решении проблем частичной мобилизации. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«В условиях частичной мобилизации, призыва все представители 40 субъектов РФ подтвердят, что мы работаем круглосуточно, пытаемся разобраться, когда без достаточных оснований человека призвали или с достаточными основаниями, но по справедливости [неправильно]: у него остается ребенок-инвалид или он единственный кормилец в семье. Многим за эти дни мы помогли», — рассказала Москалькова.

Она поблагодарила военных комиссаров, которые выполняют свою работу. Кроме этого, омбудсмен выразила признательность своим коллегам, в числе которых уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Власти РФ уточняли, что призыву подлежат те, кто уже проходил службу в армии, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность. Президент Владимир Путин подчеркивал, что спецоперация, для которой мобилизуют бойцов, проводится на Украине с 24 февраля с целью остановить восьмилетние обстрелы войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР.

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела встречу с коллегами, на которой сообщила о решении проблем частичной мобилизации. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «В условиях частичной мобилизации, призыва все представители 40 субъектов РФ подтвердят, что мы работаем круглосуточно, пытаемся разобраться, когда без достаточных оснований человека призвали или с достаточными основаниями, но по справедливости [неправильно]: у него остается ребенок-инвалид или он единственный кормилец в семье. Многим за эти дни мы помогли», — рассказала Москалькова. Она поблагодарила военных комиссаров, которые выполняют свою работу. Кроме этого, омбудсмен выразила признательность своим коллегам, в числе которых уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Власти РФ уточняли, что призыву подлежат те, кто уже проходил службу в армии, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность. Президент Владимир Путин подчеркивал, что спецоперация, для которой мобилизуют бойцов, проводится на Украине с 24 февраля с целью остановить восьмилетние обстрелы войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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