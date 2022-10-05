По вине пермяка три поселка остались без воды

06 октября 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

На ремонт водовода ушло более 180 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермском крае мужчина пытался похитить железобетонное кольцо и повредил задвижку водопровода. В результате три поселка и ферма остались без воды. Подробности неудавшейся кражи рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В мае пермяк приехал на личном фронтальном погрузчике порыбачить на реку, увидел там железобетонное кольцо и решил его похитить, несмотря на то, что внутри кольца находилась задвижка водопровода. Пытаясь вытащить кольцо, он зацепил задвижку, что привело к разгерметизации и течению воды», — сообщили в полиции. Увидев, что натворил, мужчина скрылся с места происшествия. В результате повреждения задвижки, без воды остались поселок Майский, село Усть-Сыны, деревня Карабаи и животноводческое предприятие. Кроме того, на ремонт основного водовода предприятия из-за случившегося было потрачено порядка 187 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска нашли пермяка, который это все устроил, им оказался 32-летний житель поселка Майский. В отношении мужчины было возбуждено два уголовных дела, расследование которых на данный момент завершено, все материалы переданы в суд.

В Пермском крае мужчина пытался похитить железобетонное кольцо и повредил задвижку водопровода. В результате три поселка и ферма остались без воды. Подробности неудавшейся кражи рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В мае пермяк приехал на личном фронтальном погрузчике порыбачить на реку, увидел там железобетонное кольцо и решил его похитить, несмотря на то, что внутри кольца находилась задвижка водопровода. Пытаясь вытащить кольцо, он зацепил задвижку, что привело к разгерметизации и течению воды», — сообщили в полиции. Увидев, что натворил, мужчина скрылся с места происшествия. В результате повреждения задвижки, без воды остались поселок Майский, село Усть-Сыны, деревня Карабаи и животноводческое предприятие. Кроме того, на ремонт основного водовода предприятия из-за случившегося было потрачено порядка 187 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска нашли пермяка, который это все устроил, им оказался 32-летний житель поселка Майский. В отношении мужчины было возбуждено два уголовных дела, расследование которых на данный момент завершено, все материалы переданы в суд.