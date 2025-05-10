10 мая 2025
09 мая 2025

В Перми ищут перевозчика на автобусный маршрут №14

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы должны обладать вместимостью не менее 79 человек
Автобусы должны обладать вместимостью не менее 79 человек Фото:

МКУ «Городское управление транспорта» объявило аукцион на обслуживание автобусного маршрута № 14 в Перми, соединяющего микрорайоны Заостровка и Юбилейный. Соответствующая информация опубликована на официальном портале госзакупок.

«Обслуживание автобусного маршрута № 14 „Микрорайон Заостровка — Микрорайон Юбилейный“. Транспорт должен быть оснащен кондиционерами, системами видеонаблюдения, навигации и валидаторами», — сообщается в документации закупки. Рейсы будут осуществляться на современных низкопольных автобусах вместимостью не менее 79 человек.

Стоимость контракта составляет 67,4 миллиона рублей. Прием заявок на участие в аукционе открыт до 15 мая, а победитель торгов станет известен 19 мая.

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МКУ «Городское управление транспорта» объявило аукцион на обслуживание автобусного маршрута № 14 в Перми, соединяющего микрорайоны Заостровка и Юбилейный. Соответствующая информация опубликована на официальном портале госзакупок. «Обслуживание автобусного маршрута № 14 „Микрорайон Заостровка — Микрорайон Юбилейный“. Транспорт должен быть оснащен кондиционерами, системами видеонаблюдения, навигации и валидаторами», — сообщается в документации закупки. Рейсы будут осуществляться на современных низкопольных автобусах вместимостью не менее 79 человек. Стоимость контракта составляет 67,4 миллиона рублей. Прием заявок на участие в аукционе открыт до 15 мая, а победитель торгов станет известен 19 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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