В Перми ищут перевозчика на автобусный маршрут №14

МКУ «Городское управление транспорта» объявило аукцион на обслуживание автобусного маршрута № 14 в Перми, соединяющего микрорайоны Заостровка и Юбилейный. Соответствующая информация опубликована на официальном портале госзакупок.
«Обслуживание автобусного маршрута № 14 „Микрорайон Заостровка — Микрорайон Юбилейный“. Транспорт должен быть оснащен кондиционерами, системами видеонаблюдения, навигации и валидаторами», — сообщается в документации закупки. Рейсы будут осуществляться на современных низкопольных автобусах вместимостью не менее 79 человек.
Стоимость контракта составляет 67,4 миллиона рублей. Прием заявок на участие в аукционе открыт до 15 мая, а победитель торгов станет известен 19 мая.
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