На пожаре в Пермском крае пострадал человек

Загорелся частный жилой дом
В поселке Мулянка Пермского округа 9 мая произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«Пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о пожаре в п. Мулянка, Пермского округа. Установлено, что происходит горение частного жилого дома. На пожаре погибших нет, к сожалению, имеется травмированный», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины ЧП.
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