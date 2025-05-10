10 мая 2025
09 мая 2025

На пожаре в Пермском крае пострадал человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Загорелся частный жилой дом
Загорелся частный жилой дом Фото:

В поселке Мулянка Пермского округа 9 мая произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о пожаре в п. Мулянка, Пермского округа. Установлено, что происходит горение частного жилого дома. На пожаре погибших нет, к сожалению, имеется травмированный», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины ЧП.

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В поселке Мулянка Пермского округа 9 мая произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о пожаре в п. Мулянка, Пермского округа. Установлено, что происходит горение частного жилого дома. На пожаре погибших нет, к сожалению, имеется травмированный», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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