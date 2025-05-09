Житель Прикамья, который 30 лет хранил порох в квартире, получил условный срок

В Пермском крае мужчина хранил порох в своей квартире почти 30 лет. Его приговорили к условному сроку. Об этом сообщает пресс-служба Гайнского районного суда в соцсети «Вконтакте».
«49-летний житель Гайнского округа признан виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ и изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину в совершении преступлений, в содеянном раскаялся. Суд приговорил обвиняемого к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении суда.
Уточняется, что в 1997 году мужчина незаконно приобрел взрывчатое вещество (порох) и хранил его в своей квартире. В 2022 году использовал его для изготовления 17 охотничьих патронов 20-го калибра.
В январе 2025 года полицейские нашли у мужчины и изъяли порох и самодельные боеприпасы. Экспертиза показала, что патроны пригодны для стрельбы и обладают достаточной поражающей способностью.
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