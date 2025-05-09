09 мая 2025

Житель Прикамья, который 30 лет хранил порох в квартире, получил условный срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Прикамья незаконно купил порох в 1997 году (архивное фото)
Житель Прикамья незаконно купил порох в 1997 году (архивное фото) Фото:

В Пермском крае мужчина хранил порох в своей квартире почти 30 лет. Его приговорили к условному сроку. Об этом сообщает пресс-служба Гайнского районного суда в соцсети «Вконтакте».

«49-летний житель Гайнского округа признан виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ и изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину в совершении преступлений, в содеянном раскаялся. Суд приговорил обвиняемого к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении суда.

Уточняется, что в 1997 году мужчина незаконно приобрел взрывчатое вещество (порох) и хранил его в своей квартире. В 2022 году использовал его для изготовления 17 охотничьих патронов 20-го калибра. 

В январе 2025 года полицейские нашли у мужчины и изъяли порох и самодельные боеприпасы. Экспертиза показала, что патроны пригодны для стрельбы и обладают достаточной поражающей способностью.

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В Пермском крае мужчина хранил порох в своей квартире почти 30 лет. Его приговорили к условному сроку. Об этом сообщает пресс-служба Гайнского районного суда в соцсети «Вконтакте». «49-летний житель Гайнского округа признан виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ и изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину в совершении преступлений, в содеянном раскаялся. Суд приговорил обвиняемого к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении суда. Уточняется, что в 1997 году мужчина незаконно приобрел взрывчатое вещество (порох) и хранил его в своей квартире. В 2022 году использовал его для изготовления 17 охотничьих патронов 20-го калибра.  В январе 2025 года полицейские нашли у мужчины и изъяли порох и самодельные боеприпасы. Экспертиза показала, что патроны пригодны для стрельбы и обладают достаточной поражающей способностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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