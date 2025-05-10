10 мая 2025
09 мая 2025

Администрация Перми через суд требует очистить от мусора участок под жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Земля должна быть очищена от строительного мусора и опасных ограждений
Земля должна быть очищена от строительного мусора и опасных ограждений Фото:

В Перми через суд требуют очистить от мусора земельный участок в микрорайоне Левшино. Здесь разрешено строить многоквартирный дом в четыре этажа и выше. Истцом выступает мэрия Орджоникидзевского района, а ответчиком — ООО «Кудесник плюс», указано в материалах Арбитражного суда Пермского края.

«Районные власти подали иск к ООО „Кудесник плюс“ в конце апреля. Ответчика хотят обязать привести в нормативное состояние территорию по улице Социалистическая, 22 площадью в один гектар», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Территория подлежит очистке от ограждающих конструкций из бетонных плит и профнастила, которые были повреждены или установлены с отклонением. Кроме того, с ограждения участка требуется удалить все надписи и иные изображения. С самой строительной площадки необходимо вывезти бытовые и строительные отходы, а также убрать бетонные плиты. В кадастровой карте указано, что земля в данный момент пустует.

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В Перми через суд требуют очистить от мусора земельный участок в микрорайоне Левшино. Здесь разрешено строить многоквартирный дом в четыре этажа и выше. Истцом выступает мэрия Орджоникидзевского района, а ответчиком — ООО «Кудесник плюс», указано в материалах Арбитражного суда Пермского края. «Районные власти подали иск к ООО „Кудесник плюс“ в конце апреля. Ответчика хотят обязать привести в нормативное состояние территорию по улице Социалистическая, 22 площадью в один гектар», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Территория подлежит очистке от ограждающих конструкций из бетонных плит и профнастила, которые были повреждены или установлены с отклонением. Кроме того, с ограждения участка требуется удалить все надписи и иные изображения. С самой строительной площадки необходимо вывезти бытовые и строительные отходы, а также убрать бетонные плиты. В кадастровой карте указано, что земля в данный момент пустует.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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