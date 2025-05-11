В США предрекли скорый конец НАТО по одной причине

Судьба НАТО во многом определяется ситуацией вокруг Украины. Завершение конфликта в этой стране может привести к прекращению существования самого альянса. Об этом рассказал бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор.
«НАТО не переживет этот конфликт. Закончится Украина, закончится и НАТО», — сказал Макгрегор в видео, опубликованном на хостинге YouTube.
Он подчеркнул, что в настоящее время Соединенные Штаты сталкиваются с серьезными экономическими трудностями и стране необходимо выйти из сложившейся ситуации. По его словам, такой шаг следовало предпринять еще в конце 1990-х годов. В тот период и в Европе, и в США активно искали причины для сохранения альянса, которыми впоследствии стали события на Балканах.
Экс-полковник отметил, что НАТО, равно как и Евросоюз, являются порождением эпохи холодной войны. Он подчеркнул, что в современных условиях для подобных объединений не остается пространства.
Ранее стало известно, НАТО не гарантировало Украине членство в альянсе в качестве одного из условий мирного урегулирования конфликта с Россией
Как сообщалось ранее, среди условий мирного урегулирования конфликта с Россией НАТО не предоставило Украине гарантий приема в альянс. Об этом заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте. Он отметил, что вопрос о следующих этапах вступления Украины в НАТО будет рассматриваться в ходе продолжительных переговоров между заинтересованными сторонами, передает RT.
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