В США предрекли скорый конец НАТО по одной причине

Полковник Макгрегор: закончится конфликт на Украине, закончится и НАТО
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После завершения украинского конфликта НАТО может перестать существовать, считает Макгрегор
После завершения украинского конфликта НАТО может перестать существовать, считает Макгрегор Фото:

Судьба НАТО во многом определяется ситуацией вокруг Украины. Завершение конфликта в этой стране может привести к прекращению существования самого альянса. Об этом рассказал бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор.

«НАТО не переживет этот конфликт. Закончится Украина, закончится и НАТО», — сказал Макгрегор в видео, опубликованном на хостинге YouTube.

Он подчеркнул, что в настоящее время Соединенные Штаты сталкиваются с серьезными экономическими трудностями и стране необходимо выйти из сложившейся ситуации. По его словам, такой шаг следовало предпринять еще в конце 1990-х годов. В тот период и в Европе, и в США активно искали причины для сохранения альянса, которыми впоследствии стали события на Балканах.

Экс-полковник отметил, что НАТО, равно как и Евросоюз, являются порождением эпохи холодной войны. Он подчеркнул, что в современных условиях для подобных объединений не остается пространства.

Ранее стало известно, НАТО не гарантировало Украине членство в альянсе в качестве одного из условий мирного урегулирования конфликта с Россией

Как сообщалось ранее, среди условий мирного урегулирования конфликта с Россией НАТО не предоставило Украине гарантий приема в альянс. Об этом заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте. Он отметил, что вопрос о следующих этапах вступления Украины в НАТО будет рассматриваться в ходе продолжительных переговоров между заинтересованными сторонами, передает RT.

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Судьба НАТО во многом определяется ситуацией вокруг Украины. Завершение конфликта в этой стране может привести к прекращению существования самого альянса. Об этом рассказал бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор. «НАТО не переживет этот конфликт. Закончится Украина, закончится и НАТО», — сказал Макгрегор в видео, опубликованном на хостинге YouTube. Он подчеркнул, что в настоящее время Соединенные Штаты сталкиваются с серьезными экономическими трудностями и стране необходимо выйти из сложившейся ситуации. По его словам, такой шаг следовало предпринять еще в конце 1990-х годов. В тот период и в Европе, и в США активно искали причины для сохранения альянса, которыми впоследствии стали события на Балканах. Экс-полковник отметил, что НАТО, равно как и Евросоюз, являются порождением эпохи холодной войны. Он подчеркнул, что в современных условиях для подобных объединений не остается пространства. Ранее стало известно, НАТО не гарантировало Украине членство в альянсе в качестве одного из условий мирного урегулирования конфликта с Россией Как сообщалось ранее, среди условий мирного урегулирования конфликта с Россией НАТО не предоставило Украине гарантий приема в альянс. Об этом заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте. Он отметил, что вопрос о следующих этапах вступления Украины в НАТО будет рассматриваться в ходе продолжительных переговоров между заинтересованными сторонами, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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