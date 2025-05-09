Пермские власти требуют сноса торговых киосков на Гайве

Администрация Перми добивается сноса нестационарных торговых объектов на улице Гайвинская — предпринимателям грозят штрафы по 15 тысяч рублей за каждый день просрочки демонтажа. Об этом сообщается в материалах Арбитражного суда Пермского края.
«Власти Орджоникидзевского района Перми обратились в суд с требованиям обязать ответчиков демонтировать нестационарные торговые объекты с вывесками „Шаверма“ и „Выпечка“, расположенные на улице Гайвинская, 82. Ответчиками по делу выступают индивидуальные предприниматели Эдуард Тольман и его сын Евгений», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебные документы.
Истец требует снести киоски в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу. За неисполнения решения администрация просит взыскать неустойку с ответчиков в размере 15 тысяч рублей за каждый день просрочки, а также выдать разрешение на самостоятельный снос объектов. По ходатайству районной администрации 23 апреля суд ввел обеспечительные меры, запретив до вынесения решения по делу предпринимателям распоряжаться спорными павильонами.
Ранее администрация Перми подавала аналогичные иски о сносе незаконных торговых павильонов на других улицах города, таких как Куйбышева, Бердичевская, Моторостроителей, Космонавтов и Мира. В некоторых случаях суды удовлетворяли требования властей, в том числе за нарушения пожарной безопасности.
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