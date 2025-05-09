09 мая 2025

В трех районах Перми отключат холодную воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам советуют сделать запасы холодной воды
Пермякам советуют сделать запасы холодной воды Фото:

В Дзержинском, Свердловском и Индустриальном районах Перми запланировано отключение воды. Это связано с ремонтными и восстановительными работами на сетях, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье».

«Компания ремонтирует сети водоснабжения и водоотведения, стараясь не отключать холодную воду. Но иногда кратковременные отключения необходимы — это помогает избежать крупных аварий и более длительных перебоев с водой», — сказано в сообщении.

С 9:00 до 20:00 11 мая планируется отключение водоснабжения в следующих домах:

  • ул. Мильчакова, 10, 14, 18, 22, 6,
  • ул. Овчинникова, 18,
  • ул. Связистов, 11, 11а.

С 9:30 17 мая до 9:30 18 мая не будет воды по адресам:

  • ул. 25 октября, 64, 66, 83,
  • ул. Газеты Звезда, 42, 42а, 44, 44а, 45,
  • пр. Комсомольский, 48, 50, 52,
  • ул. Революции, 26,
  • ул. Сибирская, 46, 48, 55,
  • ул. Швецова, 31, 32, 39, 41, 50.

С 9:00 до 20:00 21 мая холодного водоснабжения не будет в домах:

  • ул. Емельяна Ярославского, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 10/7, 10/8,
  • ул. Лодыгина, 3а.

С 9:30 24 мая до 9:30 25 мая без воды останутся дома:

  • ул. 25 октября, 106, 72,
  • ул. Белинского, 31, 
  • ул. Красноармейская 1-я, 17а, 21,
  • ул. Максима Горького, 83, 86,
  • ул. Николая Островского, 93б, 93в, 93д,
  • ул. чернышевского, 20, 22.

С 9:00 26 мая до 9:00 27 мая отключат воду в домах по улицам: 

  • ул. Академика Вавилова, 11, 11а, 4а, 7, 9,
  • ш. Космонавтов, 110, 112, 114,
  • ул. Малкова, 12.

С 21:30 26 мая до 8:00 27 мая без водоснабжения будут следующий дома:

  • ул. Куйбышева, 47,
  • ул. Попова, 58,
  • ул. Революции, 60/1, 68.

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В Дзержинском, Свердловском и Индустриальном районах Перми запланировано отключение воды. Это связано с ремонтными и восстановительными работами на сетях, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье». «Компания ремонтирует сети водоснабжения и водоотведения, стараясь не отключать холодную воду. Но иногда кратковременные отключения необходимы — это помогает избежать крупных аварий и более длительных перебоев с водой», — сказано в сообщении. С 9:00 до 20:00 11 мая планируется отключение водоснабжения в следующих домах: С 9:30 17 мая до 9:30 18 мая не будет воды по адресам: С 9:00 до 20:00 21 мая холодного водоснабжения не будет в домах: С 9:30 24 мая до 9:30 25 мая без воды останутся дома: С 9:00 26 мая до 9:00 27 мая отключат воду в домах по улицам:  С 21:30 26 мая до 8:00 27 мая без водоснабжения будут следующий дома:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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