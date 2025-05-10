10 мая 2025

Под Пермью за 15 миллионов рублей продается глэмпинг

© Служба новостей «URA.RU»
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Комплекс расположен в поселке Верхняя Полазна (архивное фото)
Комплекс расположен в поселке Верхняя Полазна (архивное фото) Фото:

На продажу выставили глэмпинг, расположенный в 40 км от Перми. Собственник оценил бизнес в 15 млн рублей, указано на сайте бесплатных объявлений.

«Продается глэмпинг „Гастроли“. Цена: 15 000 000 рублей. Земельный участок площадью 20 соток — в собственности. На территории расположены четыре домика (от двух до четырех человек) с террасами и мангальными зонами, капитальная баня, чан из лиственницы, беседка, административное здание и хозпостройка», — указано на портале «Авито».

Бизнес работает более двух лет. Владелец избавляется от глэмпинга, так как живет в другом городе. Коллектив готов работать с новым собственником.

Ранее пермякам предлагали стать хозяева свечного производства. Мастерскую в центре города продавали за 1 млн рублей. А в селе Култаево выставили на продажу производственную базу с баней за 10 млн.

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На продажу выставили глэмпинг, расположенный в 40 км от Перми. Собственник оценил бизнес в 15 млн рублей, указано на сайте бесплатных объявлений. «Продается глэмпинг „Гастроли“. Цена: 15 000 000 рублей. Земельный участок площадью 20 соток — в собственности. На территории расположены четыре домика (от двух до четырех человек) с террасами и мангальными зонами, капитальная баня, чан из лиственницы, беседка, административное здание и хозпостройка», — указано на портале «Авито». Бизнес работает более двух лет. Владелец избавляется от глэмпинга, так как живет в другом городе. Коллектив готов работать с новым собственником. Ранее пермякам предлагали стать хозяева свечного производства. Мастерскую в центре города продавали за 1 млн рублей. А в селе Култаево выставили на продажу производственную базу с баней за 10 млн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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