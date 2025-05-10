Под Пермью за 15 миллионов рублей продается глэмпинг

На продажу выставили глэмпинг, расположенный в 40 км от Перми. Собственник оценил бизнес в 15 млн рублей, указано на сайте бесплатных объявлений.
«Продается глэмпинг „Гастроли“. Цена: 15 000 000 рублей. Земельный участок площадью 20 соток — в собственности. На территории расположены четыре домика (от двух до четырех человек) с террасами и мангальными зонами, капитальная баня, чан из лиственницы, беседка, административное здание и хозпостройка», — указано на портале «Авито».
Бизнес работает более двух лет. Владелец избавляется от глэмпинга, так как живет в другом городе. Коллектив готов работать с новым собственником.
Ранее пермякам предлагали стать хозяева свечного производства. Мастерскую в центре города продавали за 1 млн рублей. А в селе Култаево выставили на продажу производственную базу с баней за 10 млн.
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