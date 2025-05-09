09 мая 2025

Пермский союз театральных деятелей регистрирует бренд «Соленые уши»

© Служба новостей «URA.RU»
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Бренд театралы собираются использовать в образовательных целях
Бренд театралы собираются использовать в образовательных целях Фото:

Пермское реготделение «Союза театральных деятелей Российской Федерации» (СТД РФ) регистрирует товарный знак «Соленые уши». Эти данные опубликованы на портале znakoved.ru.

«Местное отделение СТД РФ регистрирует бренд „Соленые уши“. Его собираются использовать для организации и проведения лекций, тренингов и культурных мероприятий, а также — для создания выставок и галерей искусства», — на размещенные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Отделения союза на местах занимаются мониторингом проблем и поддержкой театральной сферы. В Перми Дом актера является официальной резиденцией общественной организации. Ей с 2011 года руководит Анатолий Пичкалев. В открытых источниках указано, что пермское отделение является одним из крупнейших в стране после филиалов в Москве, Петербурге и Свердловской области.

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Пермское реготделение «Союза театральных деятелей Российской Федерации» (СТД РФ) регистрирует товарный знак «Соленые уши». Эти данные опубликованы на портале znakoved.ru. «Местное отделение СТД РФ регистрирует бренд „Соленые уши“. Его собираются использовать для организации и проведения лекций, тренингов и культурных мероприятий, а также — для создания выставок и галерей искусства», — на размещенные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье». Отделения союза на местах занимаются мониторингом проблем и поддержкой театральной сферы. В Перми Дом актера является официальной резиденцией общественной организации. Ей с 2011 года руководит Анатолий Пичкалев. В открытых источниках указано, что пермское отделение является одним из крупнейших в стране после филиалов в Москве, Петербурге и Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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