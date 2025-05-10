10 мая 2025
09 мая 2025

Синоптики объяснили, когда погода в Прикамье перестанет удивлять сюрпризами

В Пермском крае температурный фон придет в норму во второй декаде мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Погода в последнее время не баловала пермяков
Погода в последнее время не баловала пермяков Фото:

Температурные значения в Пермском крае будут соответствовать норме во второй декаде мая. Существенных отклонений в плане осадков не ожидается, считают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

«Во второй декаде мая можно ожидать температурную норму, по осадкам — около нормы с возможным небольшим избытком. Ситуация выглядит лучше, чем на остальной части Европейской России, где в условиях преобладания ложбин и циклонов декада в среднем может оказаться холоднее нормы на 3-4 градуса», — указано на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте».

По прогнозу доктора географических наук, профессора ПГНИУ Андрея Шихова, конец второй и начало третьей декады в Перми будут прохладными. При этом дневной прогрев в среднем составит 20 градусов.

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Температурные значения в Пермском крае будут соответствовать норме во второй декаде мая. Существенных отклонений в плане осадков не ожидается, считают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я». «Во второй декаде мая можно ожидать температурную норму, по осадкам — около нормы с возможным небольшим избытком. Ситуация выглядит лучше, чем на остальной части Европейской России, где в условиях преобладания ложбин и циклонов декада в среднем может оказаться холоднее нормы на 3-4 градуса», — указано на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте». По прогнозу доктора географических наук, профессора ПГНИУ Андрея Шихова, конец второй и начало третьей декады в Перми будут прохладными. При этом дневной прогрев в среднем составит 20 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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