Синоптики объяснили, когда погода в Прикамье перестанет удивлять сюрпризами

Температурные значения в Пермском крае будут соответствовать норме во второй декаде мая. Существенных отклонений в плане осадков не ожидается, считают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».
«Во второй декаде мая можно ожидать температурную норму, по осадкам — около нормы с возможным небольшим избытком. Ситуация выглядит лучше, чем на остальной части Европейской России, где в условиях преобладания ложбин и циклонов декада в среднем может оказаться холоднее нормы на 3-4 градуса», — указано на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте».
По прогнозу доктора географических наук, профессора ПГНИУ Андрея Шихова, конец второй и начало третьей декады в Перми будут прохладными. При этом дневной прогрев в среднем составит 20 градусов.
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