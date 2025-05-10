Выступление воспитанников Пермского суворовского училища на набережной Камы в рамках празднования 80-летия Победы привлекло внимание прохожих. Среди рослых девятиклассников выделялся невысокий мальчишка, ловко справляющийся с шашкой. Мальчику всего 11 лет, объяснила его мама Елена Павлова.
«Денис Павлов — это потомственный казак. Он родом из Кирова. Конечно, сын переживал, потому что представлял не только себя, а все училище, в которое он мечтал поступить, и он не мог подвести ни товарищей, ни преподавателей», — пояснила собеседница «КП-Пермь».
Суворовцы четыре раза выступили перед пермяками. Денис при этом ни разу не ошибся и не выпустил из рук шашку. Хотя оружие — тренировочное, оно сделано из железа и лишь немногим уступает настоящему по весу.
В завершение Дня Победы в прикамской столице отгремел 10-минутный салют. Самые яркие моменты празднования — в фоторепортаже URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!