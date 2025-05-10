10 мая 2025
09 мая 2025

Выступление с саблями юного суворовца покорило пермяков в День Победы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Воспитанник суворовского училища мастерски орудовал клинком (архивное фото)
Воспитанник суворовского училища мастерски орудовал клинком (архивное фото) Фото:

Выступление воспитанников Пермского суворовского училища на набережной Камы в рамках празднования 80-летия Победы привлекло внимание прохожих. Среди рослых девятиклассников выделялся невысокий мальчишка, ловко справляющийся с шашкой. Мальчику всего 11 лет, объяснила его мама Елена Павлова.

«Денис Павлов — это потомственный казак. Он родом из Кирова. Конечно, сын переживал, потому что представлял не только себя, а все училище, в которое он мечтал поступить, и он не мог подвести ни товарищей, ни преподавателей», — пояснила собеседница «КП-Пермь».

Суворовцы четыре раза выступили перед пермяками. Денис при этом ни разу не ошибся и не выпустил из рук шашку. Хотя оружие — тренировочное, оно сделано из железа и лишь немногим уступает настоящему по весу.

В завершение Дня Победы в прикамской столице отгремел 10-минутный салют. Самые яркие моменты празднования — в фоторепортаже URA.RU.

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Выступление воспитанников Пермского суворовского училища на набережной Камы в рамках празднования 80-летия Победы привлекло внимание прохожих. Среди рослых девятиклассников выделялся невысокий мальчишка, ловко справляющийся с шашкой. Мальчику всего 11 лет, объяснила его мама Елена Павлова. «Денис Павлов — это потомственный казак. Он родом из Кирова. Конечно, сын переживал, потому что представлял не только себя, а все училище, в которое он мечтал поступить, и он не мог подвести ни товарищей, ни преподавателей», — пояснила собеседница «КП-Пермь». Суворовцы четыре раза выступили перед пермяками. Денис при этом ни разу не ошибся и не выпустил из рук шашку. Хотя оружие — тренировочное, оно сделано из железа и лишь немногим уступает настоящему по весу. В завершение Дня Победы в прикамской столице отгремел 10-минутный салют. Самые яркие моменты празднования — в фоторепортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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